14 krajów należących do Unii Europejskiej zdecydowało się na wydalenie rosyjskich dyplomatów - to efekt próby otrucia przez kraj Władimira Putina podwójnego szpiega Siergieja Skripala. Polska podjęła decyzję o uznaniu za persona non grata czterech dyplomatów. Czas na opuszczenie kraju mają do północy 3 kwietnia. Szef polskiego MSZ-u, Jacek Czaputowicz, na dzisiejszej konferencji prasowej powiedział, że niektóre państwa wciąż rozważają przyłączenie się do akcji solidarności z Wielką Brytanią. Kogo mógł mieć na myśli? I czy buntujące się kraje nie obawiają się odwetu ze strony Rosji? O to zapytamy rzecznika prezydenta Krzysztofa Łapińskiego.

Krzysztof Łapiński /Kamil Młodawski /RMF FM

