"Jeśli słyszę, że każde dziecko ma otrzymać 300 złotych w momencie rozpoczynania roku szkolnego, to dlaczego miałbym nie klaskać?" - mówi Leszek Miller w Popołudniowej rozmowie w RMF FM pytany o ocenę obietnic złożonych przez premiera Mateusza Morawieckiego podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. Stwierdza jednak, że „w wystąpieniu pana premiera był groch z kapustą. Były rzeczy ciekawe, były rzeczy zbędne i były rzeczy tak populistyczne, że żaden człowiek nie powinien ich mówić". Gość Marcina Zaborskiego dodaje: "Ten festiwal obietnic, to wołanie: "Sezamie otwórz się", jest podyktowane strachem PiS-u przed spadającymi sondażami". Pytany o to, czy "Polska jest gotowa na prezydenta Roberta Biedronia", polityk stwierdza: "Jeżeli udałoby się wykreować jednego kandydata (lewicy na prezydenta Polski - przyp. red.) i byłby to Robert Biedroń, to oczywiście opowiedzenie się za jednym kandydatem jest bardziej funkcjonalne niż miałoby to by być trzech kandydatów". Co Leszek Miller sądzi natomiast o ewentualnej kandydaturze Moniki Jaruzelskiej? "Bardzo się cieszę, że Monika Jaruzelska, która przecież nie jest liderem żadnej partii politycznej, od razu na starcie ma większy poziom aprobaty niż szefowie partii politycznej" - podkreśla. Czy w SLD wszyscy są zadowoleni z tego, że Jaruzelska zamierza kandydować w wyborach samorządowych pod szyldem tej partii? "Jednomyślność jest tylko na cmentarzu. W życiu jej nie ma. Ale myślę, że coraz więcej osób powinno się przekonywać do tej kandydatury" – odpowiada gość Popołudniowej rozmowy.

REKLAMA