Jeśli liczyliście na to, że w Popołudniowej rozmowie w RMF FM posłuchacie o polityce – nic z tego. Z okazji meczu otwarcia mistrzostw świata w piłce nożnej w Rosji sprawdziliśmy nasze notatki i do studia zaprosiliśmy tych posłów, którzy mogą dziś świecić przykładem, bo piłka nożna jest dla nich największą pasją.

Naszymi gośćmi będą Iwona Arent - na co dzień członkini komisji śledczej ds. Amber Gold, po godzinach - zawzięta piłkarka i taktyk meczów polskiej reprezentacji. Z drugiej strony opozycja w osobie Piotra Misiły - posła Nowoczesnej, który jako jedyny z parlamentu wykonał "50-tkę Bońka" - podbił piłkę pięćdziesiąt razy siedząc w klubowym fotelu. Na co dzień polityczni przeciwnicy, w ciągu najbliższego miesiąca będą grać do jednej bramki, kibicując polskiej reprezentacji w czasie mundialu!





