Członek Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, prof. Jan Grosfeld, będzie dziś gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Porozmawiamy z nim o kolejnej odsłonie polsko-izraelskiego sporu o nowelizację ustawy o IPN. Tym razem fala krytyki wylała się na Polskę po sobotnich słowach premiera Mateusza Morawieckiego.

Szef polskiego rządu, który w sobotę uczestniczył w Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, odpowiadając na pytanie jednego z dziennikarzy, powiedział: Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane, jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy sprawcy (ang. perpetrators). Tak jak byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy sprawcy, czy ukraińscy - nie tylko niemieccy. Co dokładnie miał na myśli Mateusz Morawiecki? I czy te słowa przyczyniły się do pogłębienia kryzysu między Polską a Izraelem? Słuchajcie Popołudniowej rozmowy w RMF FM, w której będziemy rozmawiać także o reakcji kościoła na nowelizację ustawy o IPN.

Rozmowa Marcin Zaborski - prof. Jan Grosfeld o 18:02 w RMF FM oraz w serwisach rmf24.pl i interia.pl

Zapraszamy!