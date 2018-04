"Poczekajmy na odwołanie. (...) Zobaczymy, jak sąd w składzie trzyosobowym do tej sprawy podejdzie. (...) W Polsce jest domniemanie niewinności, mimo że rządzi PiS i chciałby to skasować. Na razie nikt nie jest tu osądzony, nikt tu nie jest winny" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM szef warszawskiej Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński pytany o to, czy Stanisław Gawłowski dalej będzie sekretarzem generalnym PO i czy dalej będzie prowadził z aresztu sprawy tej partii." Polityk stwierdza: "Wygląda to dziwnie, że Prokuratura Krajowa, prokurator generalny bardzo są zainteresowani politykami opozycyjnymi. (...) Tam, gdzie są wątpliwości co do polityków koalicyjnych, prokuratura przyjmuje stanowisko dziwnej niemocy". Jego zdaniem "prokuratura działa na pasku partii rządzącej".

