Kolejny etap protestu lekarzy rezydentów w Polsce. Jaki jest ich cel? „Chcemy pokazać, że system ochrony zdrowia bez gruntownej naprawy, za parę lat wyłoży się sam” – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jakub Kosikowski z Porozumienia Rezydentów OZZL. Lekarz przyznał, że w tej chwili ponad 4,5 tys. lekarzy szpitalnych wypowiedziało klauzule opt-out. Twierdzi jednak, że nie wszystkie szpitale poprawnie o tym raportują. „Nie wszystkie szpitale raportują w taki sposób. Pracowałem do niedawna w szpitalu w Lublinie, oficjalnie podane jest 47 wypowiedzeń, a sam wiem, że jest ich więcej, bo sam zbierałem te wypowiedzenia i zanosiłem” – przyznał. „W tym szpitalu jest ich około 80” – dodał. Kosikowski powiedział, że gruntowna jest zmiana teraz, bo kiedyś nawet protesty nie będą potrzebne, by były problemy w szpitalach. „Nie będzie trzeba, żeby lekarze wypowiadali te umowy na dodatkowe godziny, bo nawet z tymi dodatkowymi godzinami nie wystarczy nas, żeby obłożyć tą liczbę szpitali i oddziałów, które mamy w tej chwili w kraju” – mówił gość Marcina Zaborskiego.

Marcin Zaborski: Ilu lekarzy zrezygnowało z pracy po godzinach na szpitalnych dyżurach?

Jakub Kosikowski: Na tę chwilę mamy informacje o ponad 4,5 tys. lekarzy szpitalnych w Polsce.

Gość: Jakub Kosikowski

Tu każdy liczy po swojemu najwyraźniej, bo ministerstwo mówi, że to jest 3,5 tys. lekarzy, czyli tysiąc mniej niż wynika z waszych wyliczeń.

Wiemy, że nie wszystkie szpitale raportują to w taki sposób, np. w szpitalu w Lublinie, gdzie do niedawna pracowałem, oficjalnie podane jest 47 takich wypowiedzeń. Sam wiem, że jest ich więcej, bo sam je zbierałem.

O ile więcej niż te 47 w tym przypadku?

W tym szpitalu jest ok. 80 wypowiedzeń na tę chwilę.

Jeśli to jest 3,5 czy 4,5 tys. lekarzy, to jaka to jest skala? Ilu tu jest lekarzy z całej grupy lekarzy pracujących w polskich szpitalach?

Zakładając, że trochę ponad połowa tej liczby to lekarze rezydenci, których w skali kraju jest 16 tys., z czego w szpitalach pracuje ok. 14 tys., bo nie wszystkie specjalizacje są szpitalne, nie wszystkie dyżurują, to widzimy, że to jest ok. 3 tys. lekarzy do 14 tys., czyli możemy powiedzieć, że przynajmniej te 10 proc. lekarzy wypowiedziało te umowy, wliczając w to specjalistów.

Co konkretnie lekarze chcą osiągnąć?

My po prostu chcemy pokazać, że system ochrony zdrowia bez gruntownej naprawy za parę lat wyłoży się sam. Nie będzie trzeba, żeby lekarze wypowiadali te umowy na dodatkowe godziny, bo nawet z tymi dodatkowymi godzinami nas nie wystarczy, żeby obłożyć tę liczbę szpitali, oddziałów, które mamy w tej chwili w kraju.

To wiadomo, tylko czy trzeba to rzeczywiście pokazywać, jak mówi minister zdrowia kosztem pacjentów?

Jeżeli kierowca może przez 8 godzin prowadzić autobus, w którym siedzi 70 osób albo pilot przez 8 godzin lecieć samolotem, w którym leci 150 osób, to dlaczego lekarz może 24 godziny być na oddziale, na którym leży 70 pacjentów i jeszcze w międzyczasie operować. Dlaczego lekarz może pracować powyżej 48 godzin tygodniowo, mając tak dużą liczbę osób pod sobą i tutaj nie ma żadnego problemu, uważa się, że to nie zagraża życiu pacjentów, a kierowca nie może jechać powyżej 40 godzin tygodniowo.







