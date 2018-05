Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Janina Ochojska. Z szefową Polskiej Akcji Humanitarnej, która od początku popiera protest niepełnosprawnych w Sejmie, porozmawiamy o sytuacji tej grupy w Polsce. Dlaczego żadna nowa ekipa polityczna nie jest w stanie zapewnić niepełnosprawnym pomocy na zadowalającym poziomie? Skąd u protestujących tyle determinacji?

Sama Ochojska kilka dni temu, gdy nie została wpuszczona do Sejmu na spotkanie z niepełnosprawnymi, pytała retorycznie o to, co osoba taka jak ona, może zrobić złego w budynku parlamentu? Spytamy też, czy poparcie Lecha Wałęsy pomoże, czy uwikła protestujący w spór polityczny.

Zapraszamy o 18:02 do RMF FM, RMF24.PL i do Interii.pl