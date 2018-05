Oczywiście - tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jacek Rostowski odpowiada na pytanie Marcina Zaborskiego, czy stawi się przed komisją śledczą ws. VAT. Myślę, że damy sobie bardzo dobrze radę - ocenia były wicepremier. Jak twierdzi, kolejność wezwań jest dla niego obojętna. "Jestem gotowy" - deklaruje. I twierdzi, że nie usłyszy żadnych prokuratorskich zarzutów w związku z tą sprawą.

Marcin Zaborski: Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Jacek Rostowski, były minister finansów Platformy Obywatelskiej, były wicepremier.

Jacek Rostowski: Dzień dobry państwu.

Wolałby pan być przystawką, daniem głównym czy może jednak deserem?

(Śmiech) Wie pan... raczej jedzącym.

Ale jednak będzie pan w karcie dań, jeśli chodzi o nową komisję ds. VAT.

Myślę, że nie, myślę, że nie, nawet przeciwnie - myślę, że będzie odwrotnie.

Myśli pan, że zje przewodniczącego komisji i jej członków?

Myślę, że dam sobie bardzo dobrze radę - i to z jednej bardzo prostej przyczyny - od 2 lat PiS toczy to, co można tylko nazwać kłamstwem VAT-owskim - to jest trzecie ich wielkie kłamstwo. Pierwsze kłamstwo to było kłamstwo smoleńskie, które teraz legło już zupełnie w gruzach - żadnych wybuchów, żadnej fałszywej mgły, żadnych magnesów - po prostu, niestety, fatalne decyzje pilota i osób, które pilotowi kazały lądować.

I pan chce przyjść przed komisję śledczą w takim razie?

Oczywiście, i będę się tego domagał.

I chciałby być pan jednym z jednym z pierwszych świadków, pierwszym świadkiem, czy wolałby pan poczekać na to, co się wydarzy?

Dla mnie to jest obojętne - kolejność ustala przewodniczący czy przewodnicząca komisji.

Dziś jest pan gotowy?

Jestem oczywiście gotowy, ale chciałem powiedzieć, że warto o tych kłamstwach wspomnieć.

Będziemy o tym rozmawiać, i powie pan, co ma na myśli. Ale panie premierze, przyjdzie pan przed komisję i powie: nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia? Jest pan przekonany, że wszystkiego pan dopilnował?

Rzecz która, jest jakby najbardziej taka... która uruchomiła ten problem z VAT-em, to było w zasadzie zniesienie sankcji automatycznych, sankcji 30-procentowej automatycznej...

To przypomnijmy, kto zniósł tę sankcję.

... zniesienie 30-procentowej automatycznej sankcji od błędów VAT-owskich. Myśmy tę sankcję znieśli.

Rząd Platformy Obywatelskiej.

Rząd Platformy Obywatelskiej, ale ustawa była przygotowana przez rząd PiS, przez Zytę Gilowską.

Czyli to jest wasz wspólny błąd - błąd PiS i PO?

Myśmy tę ustawę odziedziczyli i wspólnie z PiS-em ją uchwaliliśmy. Z dzisiejszej perspektywy uważam, że był to błąd i z tego błędu, w pewnym sensie, dość długo wychodziliśmy, ale właśnie to jest ta różnica...

Widział pan po roku, że ta luka VAT-owska rośnie, panie premierze.

Panie redaktorze, właśnie na tym polega różnica między ludźmi, którzy podchodzą do tych problemów rzetelnie, są gotowi powiedzieć o tym, gdzie uważają, że błąd pierwotny tak naprawdę tkwił, a tymi, którzy po kłamstwie smoleńskim wyszli z kłamstwem o Polsce w ruinie, a po 6 miesiącach ich rządów nagle okazało się, że ta Polska jest kwitnąca. Mimo, że tak naprawdę właśnie za ich rządów w tym 2016 roku te wskaźniki się pogorszyły, a teraz przeszli do trzeciego wielkiego kłamstwa - kłamstwa VAT-owskiego.

Widział pan, że skala VAT-u, tej luki VAT-owskiej, rośnie rok po roku? I może pan powiedzieć dzisiaj spokojnie, z pełnym przekonaniem, że nie dało się zrobić więcej, żeby ten VAT nie przeciekał przez palce?

Nie mieliśmy na biurku luki VAT-owskiej. Luka VAT-owska jest ilością szacowaną, na przykład przez Komisję Europejską, która najbardziej poważnie i najlepiej tę lukę mierzy. My dzisiaj, do dziś dnia, w 2018 roku, nie mamy wiarygodnych szacunków luki VAT-owskiej z 2016 roku.

Jasne, ale chce mi pan powiedzieć panie premierze, że kiedy był pan ministrem finansów, nie wiedział pan, na przykład w roku 2010, jakie są szacunki tej luki VAT-owskiej wtedy?

Nie, pierwsze szacunki luki VAT-owskiej były wyprodukowane w 2010 roku.

