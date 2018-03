„Jest mi bardzo miło, że ta ustawa została podpisana” – tak o ustanowieniu 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Janina Zgrzembska, córka Ireny Sendlerowej. Przyznaje jednak, że ma z tą ustawą „lekki zgrzyt”. „Podpisano ustawę honorującą sprawiedliwych, ratujących Żydów, a jednocześnie nie widzi się sztandarów ‘Polska dla Polaków’. Dla mnie to jest dysonans” – mówiła. Wspominała, że jej mama nie chciała, by nazywać ją bohaterką. „Mówiła: robiłam to, bo tak mnie nauczono w domu, by tonącemu podać rękę i nie liczy się pochodzenie, religia, liczy się człowiek”- wspomina. Uważa, że jeśli 24 marca ma być faktycznie świętem, „to musi być nie tylko świętem ludzi znanych z imienia i nazwiska, ale wszystkich tych, którzy pomagali, którzy współpracowali bezimiennie czasem, którzy niekiedy przeprowadzali jedynie żydowskie dziecko z ulicy na ulicę, z bramy do bramy” – mówiła rozmówczyni RMF FM. „Żeby uratować jedno żydowskie dziecko trzeba było co najmniej 10 osób. Ktoś musiał je przeprowadzić, ktoś musiał wyrobić papiery, ktoś musiał przyjąć je do swojego domu” – wspomina wojenne historie swojej mamy. „Mama była w Żegocie. Wszystkie te dzieci, które ratowali, podobno przeżyły wojnę. Do ostatnich swoich dni mama mówiła: ‘może mogłam zrobić więcej, może mogłam uratować jedno, dwoje dzieci’. Wszystkich nie udało się uratować. Polski antysemityzm? Może tak” – opowiada. Rozmówczyni Marcina Zaborskiego mówi także, że znikają szkoły im. Ireny Sendlerowej. „Zadaję pytanie pani minister: zlikwidowała szkoły, a co z patronami tych szkół? Patroni na śmietnik?” – pyta.

Marcin Zaborski, RMF FM: Janina Zgrzembska, córka Ireny Sendlerowej, dzień dobry.



Janina Zgrzembska: Dzień dobry.

Będzie pani jutro świętować?



Jest mi bardzo miło, że ta ustawa została podpisana, że ujrzy światło dzienne. O takiej ustawie, o uhonorowaniu polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata myślano już dobrych parę lat temu. Myślało o tym Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu.



To wyjaśnijmy tym, którzy jeszcze nie wiedzą. Jutro pierwszy raz Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. A to znaczy, że będziemy się uśmiechać m.in. do pani mamy.



No ja do mamy będę się uśmiechała patrząc w górę, zapalę jej oczywiście świeczkę. Z tą ustawą mam lekki zgrzyt.



Dlaczego?



Lekki dysonans. Podpisano ustawę honorującą sprawiedliwych, ratujących Żydów, a jednocześnie nie widzi się sztandarów: "Polska tylko dla Polaków". Dla mnie jest to dysonans. Ale na razie skupmy się być może na tym święcie, jeśli pani pozwoli. To jest święto państwowe ustanowione - jak zapisano w tej ustawie - w hołdzie obywatelom polskim, bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i solidarności międzyludzkiej, ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady zaplanowanej i realizowanej przez niemieckich okupantów, bohaterom. Pani mama uciekała od słowa bohaterka.



Mama mówiła i powtarzała zawsze: Proszę nie nazywać mnie bohaterką. Robiłam to, co robić należało, robiłam to, bo tak mnie nauczono w domu, żeby tonącemu podać rękę i że nie liczy się pochodzenie, religia, liczy się człowiek.



No i ocaliła 2,5 tysiąca żydowskich dzieci z warszawskiego getta, choć sama pewnie powiedziałaby, że nie ocaliła, nie uratowała, tylko przyczyniła się do uratowania.



Przyczyniła się do uratowania. Jeżeli to święto Sprawiedliwych wśród Narodow Świata ma być świętem, to musi być świętem nie tylko tych ludzi znanych z imienia i nazwiska, ale wszystkich tych, którzy pomagali, którzy współpracowali bezimiennie czasem, którzy po prostu przeprowadzali dziecko z ulicy na ulicę, z bramy do bramy, przekazywali w inne ręce.I musiały być ich setki, tysiące, bo statystyka mówi, że żeby uratować jedno dziecko żydowskie potrzeba było...



Co najmniej 10 osób. Ktoś musiał przeprowadzic, ktoś musiał wyrobić papiery, ktoś musiał przyjąć do własnego domu.



I to wszystko dzieje się w czasach, które pani mama wspominała. Takim wspomnieniem dotyczącym Treblinki była historia znajomego, którego ojciec miał działkę w okolicach obozu. Niemcy zabili go, gdy przyniósł kubek wody jednemu z więźniów i podał ten kubek przez druty ogrodzenia. Można było zginąć za podanie więźniowi kubka wody, a co dopiero za ratowanie dzieci z getta.



Przypomnijmy sobie okrutne czasy II wojny światowej. Polska była jedynym krajem, gdzie za jakąkolwiek pomoc Żydom, groziła kara śmierci.



Mama opowiadała pani o tym, jak się bała?



Mówiła, że nienawiść do Niemców była większa niż strach.



Ale strach był.



Z tego sobie nie zdawała sprawy. Gdyby sobie zdawała sprawę, to pewnie by nie pomogła.

Przez 20 lat w pani domu rodzinnym ten temat, w rozmowach przynajmniej, nie istniał, choć tak w ogóle istniał, bo pojawiali się bohaterowie tamtych czasów.

Pojawiali się ludzie, temat nie istniał. Na pytanie moje i mojego brata: "kto to był?", "kto to przyszedł?", (padała odpowiedź - red.) "znajomy z czasów wojny". Jestem osobą powojenną, mój brat też jest powojenny. Co to jest wojna, to zdawaliśmy sobie sprawę, bo widzieliśmy ruiny miasta. Znajomy z czasów wojny to był ktoś bardzo ważny, nie należało się dopytywać więcej.

O więcej można było się zapytać po '65 roku, kiedy pani Irena została uhonorowana medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Wtedyśmy się zapytali. Medal - w porządku - dlaczego i za co. I wtedy mama troszeczkę zaczęła mówić. Nie wspominała wojny, nie lubiła jej wspominać. Były to koszmary, były to sny pełne Niemców, ucieczek, Alei Szucha, Gestapo, Pawiaka. O tym jak to wyglądało u mnie w domu opowiadałam podczas takiego wywiadu, który otwiera książkę pani Mieszkowskiej, wydanej przez "Marginesy" parę lat temu.

Czy mama, kiedy już zaczęła opowiadać, zaczęła z wami rozmawiać, wspominała te dzieci, których nie udało się uratować?





