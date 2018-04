„To jest dziwna sytuacja dla samorządowców, ale myślę, że to temat zastępczy w przestrzeni publicznej. Kowal zawinił - cygana powiesili. Milionowe nagrody dla rządu i wspólna odpowiedzialność, samorządowcy i parlamentarzyści będą ukarani” - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. Warszawski radny PiS odpowiada, że diety radnych są na dobrym poziomie. "Moja dieta to jest 2645 złotych. To jest dieta za naszą aktywność w samorządzie. W dobie, gdzie ludzie zarabiają niewielkie pieniądze, 2645 złotych jest na pewno sporą pozycją w budżecie. Poczekajmy na kształt ustawy. Na razie jest powiedziane, że państwo ministrowie postanowili oddać nagrody na cel społeczny. (...) Pan prezes jest konsekwentny, dlatego że w swoim przemówieniu podczas naszej kampanii wyborczej i po wygranych wyborach zapowiedział, ze polityka nie jest narzędziem do bogacenia się” – mówi gość Marcina Zaborskiego.

