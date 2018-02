O Narodowej Zimowej Wyprawie na K2, konflikcie w ekipie Krzysztofa Wielickiego, zachowaniu Denisa Urubki i o tym, co czuje się przed i po wejściu na szczyt wymarzonej góry - porozmawiamy w Popołudniowej rozmowie w RMF FM z Anną Czerwińską - alpinistką, himalaistką, zdobywczynią sześciu ośmiotysięczników i Korony Ziemi.

Każda góra jest dla mnie wyzwaniem. Wchodząc na jedną zauważam drugą i chcę na nią wejść. K2 to moje największe wyzwanie, ale wciąż mnie odrzuca - tak o najwyższym szczycie Karakorum, drugim co do wysokości szczycie Ziemi mówiła w 2013 roku Anna Czerwińska. Dlaczego ta góra aż tak kusi wspinaczy? Co ma w sobie takiego, że praktycznie każdy z zawodowców chce stanąć na jej szczycie? I dlaczego aż tak trudno zdobyć ją zimą? O to na pewno zapytamy naszego gościa.

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM porozmawiamy także o Denisie Urubce, który odłączył się od Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 i samodzielnie, bez uzgodnienia swoich planów z innymi uczestnikami, zaatakował szczyt. Kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki nazwał taką decyzję naganną. A co o tym sądzi Anna Czerwińska? Czy takie zachowanie można jakoś wytłumaczyć?

