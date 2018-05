Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka musi odrzucić 7 nazwisk. Ta węższa grupa pojedzie na zgrupowanie do Arłamowa. Zadanie niezwykle trudne, ale spróbujmy zastanowić się, kto nie jest niezbędny w mundialowej kadrze, oraz kto ma jeszcze czas na reprezentację. Choć daleko mi do influensera czy hedlajnera i same zapożyczenia z angielszczyzny mnie odrzucają, to spróbuje wytypować zawodników, którzy w węższej kadrze się nie znajdą. Albo chciałbym, żeby się nie znaleźli. Czy trafnie? Zobaczymy w piątek.

Trener reprezentacji Polski Adam Nawałka / Andrzej Grygiel / PAP

Bramkarze

Łukasz Skorupski



Jeśli Adam Nawałka zdecyduje się na trzech bramkarzy - to moim zdaniem - z kadry wypadnie właśnie on. Łukasz Skorupski ma za sobą zmarnowany sezon, bo wystąpił w zaledwie jednym meczu Pucharu Włoch z Torino. Poza tym mógł ewakuować się z Romy, w której regularnie grzeje ławę, ale było mu chyba na tyle ciepło, że tego nie zrobił, czym miał rozzłościć Adama Nawałkę.

Obrońcy

Artur Jędrzejczyk

Sezon w Legii bez rewelacji. Popełniał sporo błędów, za które był szeroko krytykowany. Poza byciem w kadrze na Euro sprzed dwóch lat, raczej niewiele świadczy na jego korzyść. Adam Nawałka lubi takich żołnierzy jak Jędza i mogę być w czwartek zaskoczony.

Marcin Kamiński

Być może przegra rywalizację z Bednarkiem. Ich sytuacja wygląda nieco inaczej, bo Marcin Kamiński wiosną zaczął wypadać ze składu. Ostatnio zagrał w kadrze w meczu z Nigerią. Natomiast Bednarek pokazał się z jak najlepszej strony. Wywalczył miejsce w podstawowej jedenastce Southampton, a w debiucie zdobył nawet bramkę.

Pomocnicy

Paweł Dawidowicz

Solidna gra we Włoszech, to odrobinę za mało. Zwłaszcza jeśli konkuruje się z Linettym, Mączyńskim (choć ten leczy kontuzję), czy pewniakiem w kadrze, jakim jest Krychowiak. Pytanie jednak co z Góralskim i Żurkowskim. Ten ostatni może też konkurować o miejsce dla młodzieżowca z człowiekiem grającym bardziej z przodu - Sebastianem Szymańskim. Legionista błyszczy formą i robi ogromne postępy, dlatego (mogę być kibicowsko nieobiektywny) zdziwi mnie jeśli Szymański nie pojedzie przynajmniej do Arłamowa.

Skrzydłowi

Sławomir Peszko



Nieudany sezon z klubem, który rok temu bił się o mistrzostwo, a teraz walczył o utrzymanie w ekstraklasie. Mnie Sławomir Peszko nie zachwyca, ale mam świadomość, że jest żołnierzem Nawałki i powołanie go do szerokiej kadry już wiele mówi o stosunku selekcjonera do tego piłkarza.

Damian Kądzior

Kolega Rafała Kurzawy, ale to właśnie Kurzawa i jego umiejętności przy stałych fragmentach gry, mogą być bardziej potrzebne reprezentacji na mundialu. Poza tym konkurencja jest tutaj ogromna i wobec rywalizacji z Błaszczykowskim, Grosickim czy Rybusem - Kądzior będzie musiał prawdopodobnie zostać w domu. Chyba że Adam Nawałka nie postawi na wracającego po kontuzji Macieja Makuszewskiego.

Ofensywni pomocnicy

Pomijam, bo w tej grupie jest tylko Zieliński i mój faworyt - Szymański.

Napastnicy

Kamil Wilczek

Chapeau bas za jego dokonania w Danii, ale tutaj konkurencja jest największa. Do Rosji jadą Lewandowski i Milik. Do wyboru pozostaje jeszcze Kownacki, który jest pół-pewniakiem, a jego atut to uniwersalność. Teodorczyk jest niezrównoważony, ale skuteczny i waleczny. A Piątek, to młody człowiek, który wystrzelił i się jeszcze tej reprezentacji przyda. Jeśli nie teraz, to w przyszłości. 30-letni Wilczek z mojej kadry odpadłby więc drogą eliminacji.