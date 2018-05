Niedostępna dla postronnych sortownia banknotów Narodowego Banku Polskiego to Twoje Niesamowite Miejsce w Faktach RMF FM. Dziennie przez maszyny ustawione w pomieszczeniu o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych przechodzi pół miliona sztuk banknotów. "Banknoty sortuje się, żeby odzyskać jak najwięcej banknotów dobrej jakości, które można skierować do obiegu na rynku. Zdecydowana większość banknotów może być wprowadzona ponownie do obiegu. Urządzenia odczytują cechy banknotów: czy nie są wiotkie, pogniecione. W takiej sytuacji zostaną uznane za te nienadające się do obiegu" - tłumaczą pracownicy sortowni.

Te maszyny liczą 33 sztuki banknotów na sekundę. Banknoty, które tu widzimy mają swoją historię: wyprodukowała je Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, potem za pośrednictwem banków trafiły na rynek obrotu gotówkowego. Płaciliśmy nimi, wyskakiwały z bankomatów. Potem, gdy przekazaliśmy je na rachunki bankowe lub z utargu sklepów, wróciły tutaj, do Narodowego Banku Polskiego - tłumaczy kierownik sortowni.

Wnętrze maszyny sortującej banknoty w Narodowym Banku Polskim. Błękitne maszyny układają banknoty w paczki (100 sztuk). Dziesięć paczek to wiązka (1000 sztuk banknotów). / Fot. Michał Dobrołowicz / RMF FM

Maszyny po przeliczeniu tworzą opakowania. W każdym z nich jest tysiąc banknotów. Tuż obok leżą wiązki banknotów czekających na rozpakowanie i włożenie na tak zwany sorter. Przez nasze dłonie każdego dnia przechodzą tysiące banknotów, traktujemy je jak narzędzie pracy, nie myślimy o ich wartości i nominałach - dodają gospodarze tego pilnie strzeżonego miejsca.

"Te banknoty to dla nas narzędzie pracy" - mówią w rozmowie z RMF FM pracownicy sortowni / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Nie możemy wnosić do pomieszczenia sortowni żadnych prywatnych rzeczy. Nie mogę wnieść portfela, nie mogę wnieść torebki, muszę to zostawić poza pomieszczeniem przed rozpoczęciem pracy - podkreśla kierownik sortowni. Banknoty robią w maszynie kółka, a tak zwane "układacze" liczą i układają je w paczki, w właściwej pozycji, a potem jeden banknot trafia na drugi, jak talia kart. Potem: paczka na paczce, układane są w wiązki. Banknot na banknocie - do stu sztuk. Paczka na paczce - do tysiąca sztuk. Jedna wiązka to tysiąc sztuk banknotów. I w tej formie banknoty kierowane są na taśmociąg do zafoliowania, czyli stworzenia pełnego opakowania - wyjaśnia.





Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. POSŁUCHAJ, CO DZIEJE SIĘ W SORTOWNI BANKNOTÓW NBP

Co zrobić, gdy znajdziemy naderwany banknot?

Jeśli w naszym portfelu znajdziemy naderwany, uszkodzony banknot można go zanieść do swojego banku, w którym mamy konto albo do Narodowego Banku Polskiego. Wszystkie banki na terenie Polski są zobowiązane do wymiany banknotu. Taki banknot może potem trafić tutaj, do sortowni. I możliwe, że zostanie zakwalifikowany jako nienadający się do obiegu, a przez to nie trafi już na rynek - dodaje kierownik sortowni.



Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz w dokładnie pilnowanej sortowni banknotów Narodowego Banku Polskiego / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Urządzenia, które wykorzystuje się w sortowniach zawierają tak zwane "układacze", które jednocześnie liczą banknoty i układają je w paczkach. Jedna paczka to sto sztuk banknotów, zawsze jednego nominału. Za szybą paczki układane są w wiązki: paczka na paczce, do tysiąca sztuk. W takiej formie banknoty wyjeżdżają na taśmociąg, do zafoliowania, czyli do stworzenia pełnego opakowania - tłumaczą pracownicy sortowni banknotów Narodowego Banku Polskiego.

Jedna z maszyn w sortowni banknotów NBP. Za szybą: dziesiątki, a częściej setki tysięcy złotych. Czyli banknoty ułożone jeden na drugim. Sto sztuk banknotów to paczka, tysiąc - wiązka. /Michał Dobrołowicz /RMF FM

Gdy bierzemy do dłoni banknoty nie myśli o jego wartości i nominale. Oceniamy jego jakość, stopień zachowania, czy można ponownie wprowadzić je na rynek czy nie, czy urządzenie prawidłowo zakwalifikowało ten banknot - dodaje kierownik sortowni NBP.





Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. DLACZEGO BANKNOTY W MASZYNACH SORTOWNI NBP PRZECHODZĄ PRZEZ KOŁA ZĘBATE?

Banknot prosto z pożaru? "Maszyna sprawdzi, czy to 50, czy 100 złotych"

Ważnym miejscem w Narodowym Banku Polskim jest tak zwane Laboratorium Autentyczności. To pomieszczenia, w których identyfikuje się zniszczone, naderwane czy uszkodzone banknoty i zwrócić należność jego posiadaczowi. Na przykłąd, gdy banknot nadpali się nad grillem w czasie majówki lub dużo bardziej ekstremalne przypadki - tłumaczy Adam Skręta z NBP.



Banknoty, które do Narodowego Banku Polskiego trafiły po pożarze hal magazynowych i sklepów w Wólce Kosowskiej pod Warszawą. Maszyna potrafi rozpoznać, jaki to nominał! / Fot. Michał Dobrołowicz / RMF FM

Trafiają tu choćby pieniądze, które spaliły się niemal całkowicie w czasie dużych pożarów, w halach magazynowych czy sklepach. W takich przypadkach odpowiedni sprzęt potrafi zidentyfikować banknoty na podstawie wklęsłych i wypukłych oznaczeń. Nawet w dużym pożarze zachowana może być struktura banknotów. To pozwala zwrócić właścicielowi ich wartość. W wyprodukowaniu każdego banknotu wykorzystuje się kilka technik drukarskich. Dzięki temu wiemy, czy kawałek spalonego papieru jeszcze niedawno był banknotem o nominale 20, 50, 100, a może 200 złotych - dodaje.