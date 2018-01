Do Wiślicy w Świętokrzyskiem pojedziemy w ten weekend w ramach cyklu "Twoje Miasto w Faktach RMF FM", w którym co tydzień odkrywamy dla Was urokliwe zakątki Polski. Tak zdecydowaliście, głosując na RMF24.pl. Pierwsze w 2018 roku wydanie naszego cyklu będzie szczególne - wybieraliście spośród 7 miejscowości​, które 1 stycznia uzyskały prawa miejskie.

W sobotę Twoje Miasto w RMF FM nadamy z Wiślicy /RMF FM