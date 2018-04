Bielawa, Sępólno Krajeńskie, Tczew, Iłża, Ryki lub Pińczów. Jedno z tych miast już w najbliższą sobotę będzie "Twoim Miastem w Faktach RMF FM". Decyzja, jak co tydzień, należy do Was. Na głosy czekamy do czwartku do godziny 12.

Wy decydujecie, my jedziemy! / Jacek Skóra / RMF FM Do Bielawy na Dolnym Śląsku zaprasza nas w tym tygodniu pani Elżbieta. W swoim zgłoszeniu pisze między innych o pięknym położeniu miasta u podnóża Gór Sowich i sąsiedztwie Jeziora Bielawskiego. Warto tutaj także wspiąć się na liczącą ponad 100 kościelną wieżę widokową czy wybrać się do dawnej fabryki bawełny. Sępólno Krajeńskie w Kujawsko-Pomorskiem to propozycja pana Macieja. Jako jedno z trzech miast w Polsce ma trójkątny rynek, mamy jezioro w samym centrum miasta, Kazimierz Wielki nadał naszemu miastu prawa miejskie - pisze nasz słuchacz. A może wolicie wizytę po sąsiedzku, czyli w Pomorskiem? Do Tczewa zaprasza pan Jacek, który pisze między innymi o zabytkowych tczewskich mostach. Inne atrakcje, które wymienia to jedyne muzeum Wisły w Polsce o pokaźnych zbiorach czy wiatrak typu holenderskiego. Jedną z największych atrakcji Iłży na Mazowszu są natomiast pozostałości Zamku Biskupiego. Warto wstąpić także do Iłżeckiego Muzeum Regionalnego, by zobaczyć wystawę poświęconą lokalnym tradycjom garncarskim. Ryki to już propozycja z województwa lubelskiego. Jak pisze do nas pan Maciej, to miasto serem płynące, miasto mleka, miasto otoczone wodą. Mamy też zaproszenie do Pińczowa w Świętokrzyskiem. Wiele zabytków - między innymi: Kaplica św. Anny, kościół św. Jana Ewangelisty, Pałac Wielopolskich, budynek dawnego zespołu klasztornego Paulinów - takie atrakcje miasta wymienia na RMF24.pl pan Konrad. Wy decydujecie - my jedziemy! Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie w Waszym mieście powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!