W cyklu "Twoje Miasto w Faktach RMF FM" zaglądamy do Łobżenicy położonej na Pojezierzu Krajeńskim w Wielkopolsce! Krajna to historyczny obszar na pograniczu Pomorza, Kaszub i Wielkopolski z niezwykle bogatą historią. Słynie z jezior, lasów, rzek i łąk. To fantastyczne miejsce nie tylko dla pasjonatów natury, ale dla każdego, kto szuka wypoczynku i spokoju - z dala od zgiełku wielkiego miasta. Szlaki turystyczne Krajny krzyżują się właśnie w Łobżenicy - mieście, które liczy niecałe 4 tysiące mieszkańców.