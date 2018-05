Konin w Wielkopolsce będzie tym razem Twoim Miastem w Faktach RMF FM! Tak zdecydowaliście, głosując w sondzie na RMF 24. Już w sobotę na miejscu pojawi się nasz żółto-niebieski konwój. O lokalnych atrakcjach i ciekawostkach opowie reporter RMF FM Mateusz Chłystun.

W tym tygodniu mogliście także głosować na Jarocin, Wołów, Skalbmierz, Zduńską Wolę i Terespol.





/



Konin to leżące nad Wartą miasto, o którym pierwsza wzmianka pochodzi z XIII wieku. Zaprosił nas tam pan Dawid. Polecił nam jedyną taką atrakcję dla rodzin w Europie, czyli park makiet. "Symbolem miasta, jak wskazuje nazwa, jest koń, z którym wiąże się niezwykle ciekawa legenda, w którą zamieszany jest tajemniczy książę Leszek" - pisze nasz słuchacz. "Malownicze jeziora, tajemnicza starówka z najstarszym znakiem drogowym w Europie, najcieplejsze w Europie złoża geotermalne, przepiękne bulwary nad Wartą" - to jego kolejne argumenty.



Do Konina przyjedziemy już w sobotę. Słuchajcie Faktów RMF FM od godz. 8:00. Jeśli będziecie w okolicy, odwiedźcie nas. Nie zabraknie atrakcji. Będziecie mogli zobaczyć jak powstaje Twoje Miasto w Faktach RMF FM.



Wy decydujecie - my jedziemy!



Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie w Waszym mieście powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!