Będzin będzie "Twoim Miastem w Faktach RMF FM". Zgodnie z Waszą decyzją, w sobotę pojawi się tam nasza żółto-niebieska ekipa. Punktualnie od 8:00 opowiadać będziemy o atrakcjach, zabytkach i historii tego miasta!

Będzin w województwie śląskim będzie tym razem "Twoim Miastem w Faktach RMF FM". Zapraszał nas tam w zgłoszeniu na RMF24.pl pan Ryszard, który pisał między innymi o pięknym zamku.

Oczywiście odwiedzimy to miejsce podczas naszej sobotniej wizyty. Na uwagę zasługuje także tutejszy zespół pałacowy z XVIII wieku.

Będąc w Będzinie, koniecznie zajrzeć trzeba również do Teatru Dzieci Zagłębia, którego działalność rozpoczęła się jeszcze w 1945 roku.



"Twoje Miasto w Faktach RMF FM" tworzycie także Wy. Jeśli więc są w Będzinie miejsca, które - Waszym zdaniem - koniecznie powinniśmy odwiedzić, albo ludzie, których musimy poznać, dajcie nam o tym znać w komentarzach poniżej.



Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie w Waszym mieście powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!