Na Podkarpacie pojedziemy w tym tygodniu w ramach cyklu "Twoje Miasto w Faktach RMF FM". W głosowaniu na RMF24.pl zdecydowaliście, że odwiedzimy Pilzno. Dlatego już w sobotę pojawi się tam nasza żółto-niebieska ekipa.

Do Pilzna zapraszaliście nas w kilku zgłoszeniach na RMF24.pl, wymieniając liczne atrakcje tego miasta. Jednym z najciekawszych zabytków jest tutaj kościół św. Jana Chrzciciela z XIV wieku, wzniesiony niedługo po lokacji miasta.

Jedziemy do Pilzna! Tak zdecydowaliście w głosowaniu na RMF24.pl / RMF FM

Warto zajrzeć w Pilźnie również do muzeum lalek czy zabytkowego budynku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Pilzno i jego okolice słyną także z walorów przyrodniczych. W pobliskim Podlesiu znajduje się rezerwat przyrody "Słotwina" z wyjątkowymi gatunkami roślin.

Czekamy także na Wasze propozycje. Jeśli są miejsca w Pilźnie, które Waszym zdaniem musimy odwiedzić, dajcie nam o tym znać w komentarzach poniżej.

Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie w Waszym mieście powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!