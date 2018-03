Akcja "Twoje Miasto w Faktach RMF FM" zawitała do Siedlec! To dom jedynego w Polsce obrazu słynnego El Greco, ale nie tylko - nie brakuje tam zabytków, żywej historii i wyjątkowej przyrody, która dla siedlczan jest na wyciągnięcie ręki.

Położone między rzekami Muchawką i Helenką Siedlce założono w 1448 roku. W 1547 roku otrzymały od Zygmunta Starego prawa miejskie. Administracyjnie położone w województwie mazowieckim, główne miasto Podlasia Południowego jest domem dla prawie 80 tysięcy mieszkańców i ma do sporo do zaoferowania miłośnikom sztuki i przyrody.

Jedyny taki Franciszek

Muzeum Diecezjalne w Siedlcach kryje w sobie obraz, który ściąga tam turystów nie tylko z Polski, ale też ze świata. To tu znajduje się jedyne w Polsce dzieło słynnego malarza o greckich korzeniach, El Greco - "Ekstaza św. Franciszka". Historia obrazu jest o tyle ciekawa, co tajemnicza. Odnaleziono je bowiem... przypadkiem, w 1964 roku na plebanii w Kosowie Lackim. Dzieło okazało się autentyczne, ale do dziś nikt nie jest do końca pewien, jak znalazło się na plebanii.

Choć płótno El Greco to niewątpliwie jedna z wizytówek Siedlec, tamtejsze muzea mają do zaoferowania dużo więcej niezwykle ciekawych eksponatów. Wśród nich znajdziemy na przykład największą w Polsce kolekcję elementów niemieckich rakiet V2 z czasów II wojny światowej - to zbiory własne Muzeum Regionalnego i prawdziwa gratka dla fanów militariów.

Klasyka i zieleń

Miasto przyciąga też dyskretnym urokiem klasycznej architektury. Uwagę zwraca m.in budynek ratusza ufundowanego przez Czartoryskich w II połowie XVIII wieku. Na szczycie wieży ratuszowej dostrzeżemy figurę Atlasa, dźwigającego na barkach kulę ziemską. Przez mieszkańców zwanego po prostu... Jackiem.

Podczas przechadzki po Siedlcach nie da się pominąć słynnego Pałacu Ogińskich i parku Aleksandria. Pałac, który powstał przed 1730 rokiem z inicjatywy Kazimierza Czartoryskiego, imponuje klasycznym duchem i idealnie wpisuje się w charakter miasta. Całości dopełnia otaczający go miejski park, niegdyś pałacowe ogrody, nazwany Aleksandrią na cześć księżnej Aleksandry Ogińskiej.