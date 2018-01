Stefan Hula zajął 16. - najwyższe spośród Polaków - miejsce w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w Bad Mitterndorf. Wygrał Norweg Andreas Stjernen, a prowadzenie w klasyfikacji generalnej PŚ utrzymał 23. w sobotę Kamil Stoch.

Stefan Hula / Lisi Niesner / PAP/EPA

Hula pierwotnie został sklasyfikowany na 16. pozycji, ale podobnie jak reszta biało-czerwonych awansował o dwie lokaty po dyskwalifikacji Słoweńca Jerneja Damjana i Norwega Johanna Andre Forfanga.



Stjernen odniósł pierwsze w karierze indywidualne zwycięstwo w PŚ. Wcześniej czterokrotnie razem z kolegami z reprezentacji wygrał zmagania drużynowe.



Na podium znaleźli się również Norweg Daniel Andre Tande i Szwajcar Simon Amman. Pierwszy w drugiej próbie zanotował najdłuższy skok w konkursie - 240,5 m (rekord obiektu należy do Słoweńca Petera Prevca - 244 m). Drugi poprzednio w czołowej "trójce" zawodów PŚ był 10 marca 2015 roku.



Biało-czerwoni nie błyszczeli w Bad Mitterndorf ani w piątkowych kwalifikacjach, ani w sobotniej serii próbnej i nie inaczej było w zawodach. Na treningu najlepiej spośród z nich spisał się Hula, który wylądował na 218. metrze i o 0,5 m poprawił rekord życiowy. W konkursie zarówno on, jak i pozostali Polacy nie byli blisko uzyskania takiej odległości.



Na półmetku 14. w stawce był Piotr Żyła (210,5 m), a Hula plasował się trzy pozycje za nim (208 m). W finałowej serii pierwszy ze skoczków uzyskał 200 m i spadł na 17. lokatę, a mistrz kraju awansował o trzy miejsca (210,5 m).



Stoch - pod nieobecność w Bad Mitterndorf wicelidera klasyfikacji generalnej Richarda Freitaga (nie jest on jeszcze w pełni sił po ubiegłotygodniowym upadku w Innsbrucku, tracił do Polaka 12 punktów) - miał szansę na odskoczenie mu. Triumfator niedawnego Turnieju Czterech Skoczni przewagę powiększył, ale nieznacznie. Uzyskał 193,5 i 193 m, co dało mu po pierwszej serii 23., a po drugiej 21. miejsce. Formy wciąż nie może odnaleźć Maciej Kot, który po próbach na 196 i 193 m był 23. Poza czołową "30" znaleźli się Dawid Kubacki (187 m) i Jakub Wolny (175,5 m). Zostali sklasyfikowani na - odpowiednio - 33. i 37. pozycji.



Sygnał do dalekich lotów dał w drugiej serii weteran Noriaki Kasai (227 m). 45-letni Japończyk, który w połowie rywalizacji był ósmy (216 m), zajął ostatecznie piąte miejsce. Po nim jeszcze kilku zawodników zanotowało dalekie próby, a najbardziej efektowny oddał Tande.



Stjernen oddał dwa dobre skoki (229 i 226), co pozwoliło mu zachować pierwszą lokatę z półmetka zmagań.



Stoch w klasyfikacji generalnej wyprzedza Freitaga o 22 pkt, a nad trzecim Niemcem Andreasem Wellingerem ma 148 pkt przewagi.



Zawody na Kulm są próbą generalną przed mistrzostwami świata w lotach, które w dniach 18-21 stycznia gościć będzie niemiecki Oberstdorf. W niedzielę w Austrii odbędzie się drugi konkurs indywidualny (godz. 14.15), który poprzedzą kwalifikacje.



Wyniki:



1. Andreas Stjernen (Norwegia) 407,6 pkt (229,0/226,0)

2. Daniel Andre Tande (Norwegia) 405,1 (210,5/240,5)

3. Simon Ammann (Szwajcaria) 399,9 (218,0/227,5)4. Robert Johansson (Norwegia) 399,0 (211,5/230,0)



5. Noriaki Kasai (Japonia) 395,0 (216,0/227,0)

6. Peter Prevc (Słowenia) 392,4 (219,0/214,0)...14. Stefan Hula (Polska) 367,3 (208,0/210,5)

17. Piotr Zyla (Polska) 354,5 (210,5/200,0)

21. Kamil Stoch (Polska) 343,5 (193,5/193,0)

23. Maciej Kot (Polska) 341,9 (196,0/193,0)

33. Dawid Kubacki (Polska) 156,6 (187)

37. Jakub Wolny (Polska) 144,6 (175,5)

Klasyfikacja generalna PŚ (po 12 konkursach):

1. Kamil Stoch (Polska) 733 pkt

2. Richard Freitag (Niemcy) 711

3. Andreas Wellinger (Niemcy) 585

4. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 565

5. Stefan Kraft (Austria) 428

6. Junshiro Kobayashi (Japonia) 410...12. Dawid Kubacki (Polska) 28315. Piotr Żyła (Polska) 227

16. Stefan Hula (Polska) 208

20. Maciej Kot (Polska) 156

38. Jakub Wolny (Polska) 31



Klasyfikacja Pucharu Świata:



1. Norwegia 3278 pkt

2. Niemcy 3119

3. Polska 2488

4. Austria 1701

5. Słowenia 1427

6. Japonia 1269