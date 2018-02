Weronika Nowakowska to wyjątkowa biathlonistka. Wróciła do sportu po urodzeniu bliźniaków i teraz łączy dwie trudne role: mamy i zawodowego sportowca. Olimpijski medal to jej ostatnie, wielkie sportowe marzenie. Polka wie już jak zdobywać medale wielkich imprez. W przeszłości dwa razy stała na podium mistrzostw świata. W tym sezonie nawiązała już do swoich najlepszych lat zajmując 4. i 6. miejsce w zawodach Pucharu Świata w niemieckim Oberhofie. Weronika Nowakowska jest dziś gościem Patryka Serwańskiego. Początek rozmowy po godz. 12.

REKLAMA