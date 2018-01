Jarosław Jach zamienił Zagłębie Lubin na Crystal Palace. 23-latek, dwukrotny reprezentant Polski, związał się z klubem angielskiej Premier League 3,5-letnim kontraktem. Będzie w nim trenować pod okiem byłego selekcjonera reprezentacji Anglii Roya Hodgsona.

Jarosław Jach w swoim debiucie w kadrze narodowej: w listopadowym meczu z Urugwajem na Stadionie Narodowym w Warszawie (obok: Jakub Błaszczykowski) / Bartłomiej Zborowski / PAP

W Zagłębiu Jach grał od 2013 roku. W obecnym sezonie wystąpił w 17 meczach polskiej ekstraklasy, na listę strzelców wpisał się raz. Dwukrotnie zagrał w barwach narodowych: zadebiutował w reprezentacji 10 listopada 2017 roku w towarzyskim meczu z Urugwajem.

Crystal Palace zajmuje obecnie 13. miejsce w Premier League, a po 24 kolejkach ma na koncie 25 punktów.

Gra w lidze angielskiej to spełnienie moich marzeń. Jako małe dziecko śledziłem mecze Premier League, zawsze chciałem się tu znaleźć. Jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że pomogę Crystal Palace w utrzymaniu się w lidze - podkreślił Jach w wywiadzie, którego po pod podpisaniu kontraktu udzielił klubowej telewizji.

Przyznał, że pierwszą informację o zainteresowaniu Crystal Palace jego osobą dostał mniej więcej 2-3 tygodnie temu.

Spotkałem się z przedstawicielami klubu, omawialiśmy strategię i to, jak widzą moją przyszłość. Dali mi też do zrozumienia, że obserwują mnie od kilku miesięcy i jest to przemyślany krok - powiedział polski obrońca.

