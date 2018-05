"Zaraz za nami ruszy cała nasza konkurencja, która z pewnością nie odpuści i będzie bardzo groźna. Mam nadzieję, że podobnie jak na pierwszej rundzie nasza rywalizacja dostarczy wielu emocji" - mówi przed startem Rajdu Dolnośląskiego Kacper Wróblewski, który razem z Jackiem Spentanym powalczy o kolejne punkty w sezonie w klasyfikacji generalnej 2WD oraz klasie 4.



Bardzo szybko zleciała przerwa między pierwszą a drugą rundą. Dla mnie to trochę nowa sytuacja bo do tej pory startowałem z reguły tylko raz w roku. Teraz mija miesiąc a my ponownie wsiadamy do rajdówki, za co bardzo dziękuje naszym partnerom, dzięki którym jest to możliwe: Wirtualna Polska, eSky, Rallytechnology oraz radio RMF FM - opowiada Wróblewski.

Zawodnik podkreśla, że choć Rajd Dolnośląski jest dobrze mu znany, to czekają go pewne nowości. Pierwszą z nich jest zeszłoroczny odcinek specjalny Duszniki Arena - nieznany nam bo nie startowaliśmy tutaj w poprzednim sezonie. Jest dość widowiskowy dla kibiców, z uwagi na fakt, że jednocześnie będzie się ścigać na nim kilka załóg. Druga - to kultowy odcinek Złoty Stok, który przez długie lata był "nieużywany" w rywalizacji co dodaje kolorytu. Kolejna to fakt, że pojedziemy jako pierwsza "ośka". Zaraz za nami ruszy cała nasza konkurencja, która z pewnością nie odpuści i będzie bardzo groźna. Mam nadzieję, że podobnie jak na pierwszej rundzie nasza rywalizacja dostarczy wielu emocji, dlatego z tego miejsca zapraszam wszystkich kibiców i fanów motoryzacji w najbliższy weekend do Kotliny Kłodzkiej - tłumaczy.





Załoga ma dobre wspomnienia związane z Rajdem Dolnośląskim. Dwa lata temu Wróblewski i Spentany właśnie podczas tej imprezy zaliczyli pierwszy wspólny start. Był to też debiut Kacpra Wróblewskiego. W tym sezonie jest mniej kilometrów, a prawie czterdzieści procent trasy rajdu będzie stanowił odcinek specjalny Duszniki Arena. Trzeba będzie mieć tam dużą powtarzalność i dobre tempo. Z kolei start na odcinku Złoty Stok, bardzo szczególnym dla polskich rajdów, na pewno zapadnie głęboko w pamięć. Pierwszy raz po 25 latach kibice ponownie usłyszą tam i zobaczą rywalizację załóg z RSMP.pl. Życzymy wszystkim udanego startu! Mamy nadzieję na dobre tempo z kolegami w "ośkach" i doping kibiców - komentuje Jacek Spentany.



Start 52. Rajdu Dolnośląskiego będzie miał miejsce w sobotę 19 maja o godzinie 12:30 na Rynku w Dusznikach Zdroju. Stamtąd załogi ruszą prosto na pierwszy odcinek specjalny Lądek Zdrój a następnie Opolnica. Trzeci odcinek tego dnia to Duszniki Arena przez który kierowcy przejadą czterokrotnie. W niedzielę zawodnicy wystartują do rywalizacji o godzinie 8:05 i będą mieli do pokonania 53 kilometry odcinków specjalnych, w tym kultowy Złoty Stok. Ceremonia zakończenia rajdu rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15:45 na Rynku w Dusznikach Zdroju.