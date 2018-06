Vital Heynen, trener reprezentacji Polski mężczyzn dokonał korekty we wstępnym składzie na piąty turniej Siatkarskiej Ligi Narodów. Zawody zostaną rozegrane w Melbourne (22-24 czerwca) z udziałem Argentyny, Australii, Brazylii i Polski. Marcin Janusz zastąpi Marcina Komendę.

W porównaniu do turnieju w USA, gdzie Polacy przegrali wszystkie mecze 0:3, do kadry wraca między innymi przyjmujący Aleksander Śliwka. Do Australii doleci również Paweł Zatorski, którego nie było w Chicago. Zatorski będzie w Australii jedynym libero w składzie, bowiem do Polski wracają Michał Żurek oraz Kacper Piechocki.

W razie dolegliwości lub kontuzji, któregokolwiek z zawodników trener ma prawo dokonać kolejnych korekt w składzie.

Wstępny skład reprezentacji Polski mężczyzn na Siatkarską Ligę Narodów w Australii:

2 Maciej Muzaj - KS Jastrzębski Węgiel SA, atakujący

5 Łukasz Kaczmarek - Cuprum Lubin SA, atakujący

6 Bartosz Kurek - Ziraat Bankasi, atakujący

7 Artur Szalpuk - Trefl Gdańsk SA, przyjmujący

9 Bartłomiej Lemański - Asseco Resovia SA, środkowy

12 Grzegorz Łomacz - KPS Skra Bełchatów SA, rozgrywający

15 Jakub Kochanowski - Piłka Siatkowa AZS UWM SA, środkowy

14 Aleksander Śliwka - Asseco Resovia SA, przyjmujący

17 Paweł Zatorski - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle SA, libero

18 Bartosz Kwolek - ONICO Warszawa, przyjmujący

19 Marcin Janusz - KPS Skra Bełchatów SA, rozgrywający

20 Mateusz Bieniek - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle SA, środkowy (K)

21 Mateusz Mika - Trefl Gdańsk SA, przyjmujący

22 Bartosz Bednorz - KPS Skra Bełchatów SA, przyjmujący





W składzie 21. nazwisk na Siatkarską Ligę Narodów są:

1 Piotr Nowakowski - Trefl Gdańsk SA, środkowy

3 Dawid Konarski - Ziraat Bankasi, atakujący

4 Marcin Komenda - GKS GieKsa Katowice SA, rozgrywający

8 Damian Schulz - Trefl Gdańsk SA, atakujący

11 Fabian Drzyzga - Olympiakos, rozgrywający

16 Michał Żurek - Piłka Siatkowa AZS UWM SA, libero

26 Kacper Piechocki - KPS Skra Bełchatów SA, libero

Szeroki skład na Siatkarską Ligę Narodów uzupełniają:

23 Jan Nowakowski - ONICO Warszawa, środkowy

10 Damian Wojtaszek - ONICO Warszawa, libero

24 Tomasz Fornal - Cerrad Czarni Radom SA, przyjmujący

25 Norbert Huber - Cerrad Czarni Radom SA, środkowy

(mch)