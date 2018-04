Sześć rund pucharowych, cztery tory wyścigowe, podział na klasy markowe oraz dodatkowa klasyfikacja dla kierowców z niepełnosprawnością. Avalon Extreme oraz Race Day inaugurują nowy cykl zawodów motoryzacyjnych - Avalon Extreme Race Day Cup. Pierwsze zawody odbędą się w sobotę 14 kwietnia na Torze Modlin.

Avalon Extreme Race Day Cup to jedyne zawody przeznaczone zarówno dla sprawnych, jak i niepełnosprawnych kierowców. Uczestnicy będą zdobywać punkty do tabeli rocznej podczas sześciu rund pucharowych na czterech torach - Tor Modlin, Moto-Park Ułęż, Tor Jastrząb oraz Warszawa-Bemowo. O ostatecznej klasyfikacji zadecyduje pięć najlepszych wyników każdego kierowcy z poszczególnych wydarzeń.

Nasz cykl jest unikalny w skali całego kraju. Tylko podczas Avalon Extreme Race Day Cup na torze spotkają się kierowcy zarówno sprawni, jak i z niepełnosprawnością, którzy sprawdzą swoje możliwości podczas czterech dedykowanych rund pucharowych. Rywalizację zwieńczy wielki finał na warszawskim Bemowie. Pętla toru będzie liczyć aż 2,5 km! Ponadto, zostanie wówczas wprowadzony przelicznik zdobytych punktów, wynoszący x1,5. Jestem pewien, że przełoży się to na zaciętą walkę do ostatniej rundy - powiedział Sebastian Luty, ambasador Avalon Extreme.

Każde zawody zostaną przeprowadzone w formule time attack. Kierowcy będą pokonywać na czas pełne okrążenie toru. Najlepsze czasy zostaną uwzględnione w klasyfikacji generalnej.

Jesteśmy otwarci na wszystkich kierowców, którzy mają benzynę we krwi. Wybrane lokalizacje pozwolą nam rozwijać zasięg imprezy i promować ją wśród pasjonatów motoryzacji. Jest to zupełnie nowy cykl, który idealnie wpisuje się w założenia naszego projektu. Chcemy inspirować nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale również sprawne, szukające bodźców do działania - dodał Tomasz Biduś, koordynator Avalon Extreme.

Gościem specjalnym inauguracji cyklu na Torze Modlin będzie prawdziwy symbol polskiego motorsportu - Leszek Kuzaj.

Tor Modlin zrodził się z miłości do dynamicznej jazdy i chęci zarażania nią innych. Stawiamy na emocje, adrenalinę, pamiętając przy tym o bezpieczeństwie i zachowując najwyższe standardy obsługi. Osobiście wyznaję podobne wartości do tych, którymi kieruje się Avalon Extreme. Promocja motoryzacji ponad podziałami jednoznacznie wskazuje, że nawet najbardziej ekstremalne pasje można z powodzeniem realizować - powiedział Leszek Kuzaj, były kierowca WRC oraz 4-krotny, rajdowy mistrz Polski.

Finał imprezy odbędzie się 8 września na Bemowie. Podczas wybranych rund dodatkowo będą mieć miejsce szkolenia dla kierowców z niepełnosprawnością w ramach Avalon EXTREME Racing Academy. Łączna pula nagród wyniesie 40 tys. zł.

Podział na klasy:

1) Grupa FWD (1600; 2000+)

2) Grupa RWD (2000; 3000; 3000+)

3) AWD (bez podziału)

4) Grupa "Street" (auta o bardzo nieznacznym zakresie przeróbek względem samochodu seryjnego)

Harmonogram Avalon Extreme Race Day Cup:

14 kwietnia - Tor Modlin

12 maja - Moto-Park Ułęż

23 czerwca - Tor Jastrząb

21 lipca - Moto-Park Ułęż

25 sierpnia - Tor Jastrząb

8 września - Warszawa-Bemowo



(ph)