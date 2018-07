Trzykrotny mistrz świata Słowak Peter Sagan z ekipy Bora-Hansgrohe wygrał w miejscowości La Roche-sur-Yon drugi etap kolarskiego wyścigu Tour de France i zdobył żółtą koszulkę lidera.

Peter Sagan / YOAN VALAT / PAP/EPA

Po finiszu z niewielkiej grupy Sagan minimalnie wyprzedził Włocha Sonny'ego Colbrellego (Bahrain-Merida). Trzecie miejsce zajął Francuz Arnaud Demare (Groupama-FDJ).

Niecałe dwa kilometry przed metą, a więc już w strefie ochronnej, doszło do kraksy, która podzieliła peleton. Przewrócił się m.in. zwycięzca pierwszego odcinka Kolumbijczyk Fernando Gaviria (Quick-Step).



28-letni Sagan rozpoczął wyścig od drugiego miejsca w sobotę w Fontenay-le-Comte. W niedzielę odniósł dziewiąty w karierze etapowy sukces w Tour de France. Pięciokrotnie zakładał na zakończenie rywalizacji w Paryżu zieloną koszulkę najlepszego w klasyfikacji punktowej. W 2016 posiadał przez trzy etapy żółty trykot.



W ubiegłorocznej edycji Słowak wygrał w Vittel czwarty odcinek, po którym został zdyskwalifikowany i wykluczony z wyścigu za to, że potrącił Marka Cavendisha, powodując upadek i kontuzję Brytyjczyka. Decyzja sędziów wzbudziła sporo kontrowersji. Kilka tygodni po zakończeniu "Wielkiej Pętli" Międzynarodowa Unia Kolarska uznała, że Sagan nie popełnił błędu.



Rozgrywany w upale niedzielny etap przebiegał przez długi czas pod znakiem ucieczki najstarszego z Francuzów, kończącego karierę 39-letniego Sylvaina Chavanela (Direct Energie). Peleton doścignął go 14 km przed metą.



W końcówce oprócz Gavirii ucierpieli m.in. Brytyjczyk Adam Yates (Mitchelton-Scott) i Szwajcar Silvan Dillier (AG2R). Wycofali się z rywalizacji pierwsi kolarze: Etiopczyk Tsgabu Grmay (Trek) i Hiszpan Luis Leon Sanchez (Astana).



Polacy przyjechali do mety bez strat. W klasyfikacji generalnej najwyżej - na 24. miejscu - plasuje się Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), który traci do swojego kolegi z drużyny 16 sekund.



W poniedziałek odbędzie się jazda drużynowa na czas ze startem i metą w Cholet (35,5 km).



Wyniki 2. etapu, Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon (182,5 km):



1. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe) - 4:06.37

2. Sonny Colbrelli (Włochy/Bahrain-Merida)

3. Arnaud Demare (Francja/Groupama-FDJ)

4. Andre Greipel (Niemcy/Lotto Soudal)

5. Alexander Kristoff (Norwegia/UAE Team Emirates)

6. Timothy Dupont (Belgia/Wanty-Groupe Gobert)

7. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar Team)

8. Andrea Pasqualon (Włochy/Wanty-Groupe Gobert)

9. John Degenkolb (Niemcy/Trek-Segafredo)

10. Philippe Gilbert (Belgia/Quick-Step Floors)...21. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky)

54. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe)



84. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal)

110. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe)

146. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) wszyscy ten sam czas



Klasyfikacja generalna:

1. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe) - 8:29.53

2. Fernando Gaviria (Kolumbia/Quick-Step Floors) 6 s

3. Sonny Colbrelli (Włochy/Bahrain-Merida) 10

4. Marcel Kittel (Niemcy/Katusha-Alpecin) 12

5. Sylvain Chavanel (Francja/Direct Energie) 13

6. Philippe Gilbert (Belgia/Quick-Step Floors) 14

7. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Sky) 15

8. Oliver Naesen (Belgia/AG2R La Mondiale) 16

9. Alexander Kristoff (Norwegia/UAE Team Emirates)

10. John Degenkolb (Niemcy/Trek-Segafredo)...24. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) ten sam czas

74. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 58

132. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 2.40

141. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) ten sam czas

160. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 3.28