Kolumbijczyk Fernando Gaviria z ekipy Quick Step wygrał inauguracyjny etap kolarskiego wyścigu Tour de France z Noirmoutier-en-l'Ile do Fontenay-le-Comte (201 km) i został pierwszym liderem wyścigu. Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) zajął 10. miejsce.

Fernando Gaviria / PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER /

Sobotni, przeznaczony dla sprinterów, etap kończyła 750-metrowa prosta w Fontenay-le-Comte. Znakomicie rozprowadzony przez kolegów z ekipy Gaviria, który debiutuje w "Wielkiej Pętli", wyprzedził na finiszu mistrza świata Słowaka Petera Sagana (Bora Hansgrohe) i Niemca Marcela Kittela (Katiusza), który przed rokiem wygrał pięć etapów - wszyscy w czasie 4:23.32.

23-letni Gaviria, były torowy mistrz świata w konkurencji omnium, wygrał m.in. cztery etapy w ubiegłorocznym Giro d'Italia.



Majka, który na ostatnich kilometrach wraz z kolegami z ekipy pomagał w wyprowadzeniu na dobrą pozycję do ataku Sagana, został sklasyfikowany na dziesiątym miejscu. Tuż za najlepszym z Polaków ukończył etap utytułowany Włoch Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida).



Taki sam rezultat jak Gaviria uzyskało 82 kolarzy ze 176, którzy o godz. 11.09 wystartowali z Noirmoutier-en-l'Ile przy asyście m.in. francuskiej minister sportu Laury Flessel, księcia Monaco Alberta i słynnego belgijskiego kolarza Eddy'ego Merckxa, pięciokrotnego zwycięzcy Tour de France.



Już na pierwszym etapie straty wskutek kraksy na ok. 6 km przed metą poniósł faworyt wyścigu, jego czterokrotny zwycięzca Chris Froome (Sky). Brytyjczyk zajął 91. miejsce, kończąc etap 51 sekund po zwycięzcy. Opóźnienia zanotowali również inni pretendenci do triumfu - Australiczyk Richie Porte, Kolumbijczyk Nairo Quintana i Brytyjczyk Adam Yates.



Jeszcze więcej stracił asekurujący Froome'a na ostatnich kilometrach mistrz świata z 2014 roku Michał Kwiatkowski.



W niedzielę drugi etap wyścigu z Mouilleron-Saint-Germain do La Roche-sur-Yon (182,5 km).



Wyniki 1. etapu, Noirmoutier-en-l'Ile - Fontenay-le-Comte (201 km):



1. Fernando Gaviria (Kolumbia/Quick Step) 4:23.32

2. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe)

3. Marcel Kittel (Niemcy/Katiusza)

4. Alexander Kristoff (Norwegia/UAE Team Emirates)

5. Christophe Laporte (Francja/Cofidis)

6. Dylan Groenewegen (Holandia/LottoNL-Jumbo)

7. Michael Matthews (Australia/Sunweb)

8. John Degenkolb (Niemcy/Trek)

9. Jakob Fuglsang (Dania/Astana)

10. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) wszyscy ten sam czas

...77. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) strata 42 s

145. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 2.24

148. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) ten sam czas

164. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 3.12