Robert Lewandowski poinformował szatnię, że po sezonie chce odejść z Bayernu Monachium – informuje niemiecka gazeta „Sport Bild”.

Robert Lewandowski cieszył się z całą drużyną po strzeleniu gola w Pucharze Niemiec / Sascha Steinbach / PAP

Niemieccy dziennikarze poświęcili polskiemu napastnikowi cały artykuł pod tytułem "Co stanie się z Lewandowskim?". To bez wątpienia podgrzewanie atmosfery przed półfinałowymi starciami z Realem Madryt. Podobno Lewandowski miał przyznać, że "chciałby częściej grać na Bernabeu".

Niemieccy dziennikarze przypominają również, o czasie obowiązywania kontraktu Lewandowskiego i Zahaviego, który jest jego agentem. "Sport Bild" sugeruje, że polskiemu napastnikowi chodzi tylko o opuszczenie klubu po tym sezonie. Później Zahavi nie będzie mu potrzebny.

Polski napastnik ma kontrakt z FC Bayern do 2021 roku, ale jego wielkim marzeniem jest zagrać dla Królewskich. Gracze wiedzą o jego pragnieniu zmiany. Nieprzypadkowo Lewandowski początkowo ograniczył współpracę ze swoim nowym doradcą Pini Zahavim do 31 sierpnia 2018 roku - czytamy w "Sport Bild".

Co ważne, niemieccy dziennikarze zaznaczają, że Lewandowski, który nie angażował się zbytnio w prywatne kontakty z zawodnikami, jest jeszcze bardziej zamknięty. Przypominają, że szefostwo Bayernu nie chce wypuścić Polaka z klubu przed końcem kontraktu, czyli przed 2021 rokiem. Co jeśli klub nie zgodzi się na transfer a Polak "wybuchnie"? - pyta autor tekstu, który zaznacza, że będzie to duży problem dla nowego trenera Bayernu - Niko Kovaca w przyszłym sezonie.

(nm)