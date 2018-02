Szef rekrutacji brytyjskiego klubu piłkarskiego West Ham United Tony Henry w czwartek został zawieszony, po tym jak w prasie pojawiły się jego rzekome wypowiedzi dotyczące afrykańskich zawodników. Miał je kierować w e-mailach do pracowników odpowiedzialnych za obserwację potencjalnych nowych nabytków. Zdaniem Henry’ego afrykańscy piłkarze „mają złe nastawienie” i „wprowadzają chaos do drużyny”, kiedy nie są przewidziani do gry w podstawowej jedenastce. Niedługo po zawieszeniu, Henry został zwolniony z klubu.

REKLAMA