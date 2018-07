Po nieudanym dla Polaków turnieju finałowym Ligi Narodów selekcjoner reprezentacji Vital Heynen ogłosił skład kadry na zgrupowanie w Zakopanem, podczas którego nasz zespół będzie przygotowywał się do Mistrzostw Świata. Z grona 15 powołanych na turniej we wrześniu pojedzie 14 siatkarzy.

W składzie nie ma Mateusza Miki i to największe osłabienie drużyny. Siatkarz kilka dni temu przeszedł operację wycięcia wyrostka robaczkowego. Zabieg okazał się na tyle poważny, że siatkarz będzie pauzował przez kilka tygodni i nie będzie w stanie wziąć udziału w przygotowaniach.

Vital Heynen nie znalazł także miejsca dla kilku zawodników, którzy grali w Lille na turnieju Final Six. Na liście nie znajdziemy przyjmującego Bartosza Bednorza, środkowego Bartłomieja Lemańskiego, atakującego Macieja Muzaja czy libero Michała Żurka. Tego ostatniego w powołanej "15" zastąpił Damian Wojtaszek. Zawodnik Onico Warszawa doznał urazu jeszcze przed rozgrywkami Ligi Narodów, ale do końca lipca wróci już do pełnej dyspozycji i może stawić się w Zakopanem.

Poza składem jest także Łukasz Kaczmarek. Po absencji do drużyny wróci za to Michał Kubiak. W ostatnich tygodniach brakowało go w składzie. Chodziło nie tylko o kwestie odpoczynku i regeneracji, ale też o przewlekłe zapalenie spojówek oraz zwyrodnienie obwodowe siatkówki. Z tego powodu siatkarz nie mógł choćby korzystać z soczewek kontaktowych.

Zgrupowanie w Zakopanem rozpocznie się 29 lipca i potrwa półtora tygodnia. Później siatkarze dostaną kilka dni wolnego, by następnie stawić się w Spale. W planach jest sparing z Czechami w Ostrowcu Świętokrzyskim, czy Memoriał im Huberta Wagnera w Krakowie. Mistrzostwa Świata we wrześniu zorganizują wspólnie Bułgarzy i Włosi. My mecze fazy grupowej rozegramy w Warnie.

Skład reprezentacji Polski mężczyzn na zgrupowanie w Zakopanem (29 lipca - 8 sierpnia 2018r.)

rozgrywający - Grzegorz Łomacz, Fabian Drzyzga;



atakujący - Dawid Konarski, Bartosz Kurek, Damian Schulz;



środkowi - Piotr Nowakowski, Jakub Kochanowski, Mateusz Bieniek;



przyjmujący - Michał Kubiak, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Bartosz Kwolek, Tomasz Fornal;



libero - Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek.



