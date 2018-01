Rzecznik prasowy Pelego zdementował pogłoski o zasłabnięciu i hospitalizacji legendarnego piłkarza. „Pele jest w domu razem ze swoją rodziną. Odpoczywa i przechodzi rehabilitację” – poinformował Jose Fornos Rodrigues.

Informacje o przewiezieniu trzykrotnego mistrza świata do szpitala w Sao Paulo przekazała organizacja Football Writers Association (FWA). Spekulacje o stanie zdrowie 77-letniego Brazylijczyka pojawiły się po tym, jak ten, mimo wcześniejszych ustaleń, nie przybył na organizowane przez stowarzyszenie spotkanie do Londynu. Rodrigues określił te doniesienia mianem "fake news".



Pele nie wyleciał do Londynu, gdyż nie chciał przechodzić tak długiej i stresującej podróży, przez te wszystkie niezliczone samoloty i lotniska. To wszystko" - powiedział rzecznik w rozmowie z agencją Reutera. Dodał, że były piłkarz przebywa obecnie w swoim domu w Guaruja na południu kraju.



W ostatnich latach Pele pojawiał się w szpitalach ze względu na problemy z nerką i prostatą, a ponadto przeszedł operację biodra. Ostatnio publicznie pokazał się na grudniowym losowaniu grup mundialu w Rosji - poruszał się wtedy na wózku inwalidzkim.