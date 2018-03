Już w najbliższy weekend, 24 – 25 marca, stolica biegów przeszkodowych przeniesie się do Wierchomli Małej, gdzie roić się będzie od zdeterminowanych uczestników Runmageddonu z całej Polski. Zawodnicy RMF4RT OCR zmierzą się w kategorii Classic.

/ materiały prasowe /

Zmagania biegaczy w Górskim Runmageddonie Classic odbędą się 25 marca. Niedzielny wyścig jest przeznaczony dla uczestników, którzy pokonali już niejeden ekstremalny bieg. Będzie na nich czekać 12-kilometrowa trasa, na której napotkają aż 50 przeszkód! Oprócz nich, przyjdzie im się zmierzyć z górskimi żywiołami, których na tym Runmageddonie nie zabraknie.

Czterech zawodników RMF4RT OCR zawita do Wierchomli Małej, by zdobyć jak najlepsze wyniki.

/ materiały prasowe /

Mam ogromną ochotę na ten start, choć przerażają mnie trochę warunki. W Wierchomli jest ujemna temperatura i sporo śniegu - mówi Rafał Płuciennik, szef i pomysłodawca RMF4RT OCR i dodaje - Od powrotu z Sahary jestem w ciągłym treningu, więc powinno być ok.

Zawodnicy RMF4RT OCR wezmą udział w serii Elite Mężczyzn. Trasa prowadząca przez górskie szlaki zapewni biegaczom nie tylko niezły wycisk, ale możliwość podziwiania pięknych widoków.

/ materiały prasowe /

Obecny Runmageddon traktuję jako dobry trening pokonywania przeszkód. To będzie start na pełnym luzie, więc nie ma czego się obawiać. Po prostu fun! - komentuje Daniel Stroinski, zawodnik RMF4RT OCR, weteran i wielokrotny laureat biegów przeszkodowych.



Runmageddon w Wierchomli Małej to mocne pożegnanie sezonu zimowego. Zawodnicy będą musieli zmierzyć się nie tylko z przygotowanymi przeszkodami, ale również stawić czoła nieprzewidywalnej pogodzie.

RMF4RT OCR to grupa ludzi, których połączyło zamiłowanie do crossfitu, biegania i adrenaliny. Drużyna powstała z pasji tworzących ją ludzi, podobnie jak RMF 4RACING Team. Zespół powstał, by w grupie przyjaciół wspólnie realizować swoje cele, zdobywać jak najlepsze wyniki, a przede wszystkim by, motywować się wzajemnie do działań i dobrze się przy tym bawić.