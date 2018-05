​Turecki piłkarz Arda Turan, wypożyczony na początku roku z Barcelony do Istanbul Basaksehir, został ukarany odsunięciem od 16 meczów za popchnięcie sędziego w ubiegłym tygodniu podczas spotkania z Sivassporem. To najwyższa kara w historii ligi tureckiej.

Arda Turan / SEDAT SUNA / PAP/EPA

Turan zaatakował arbitra liniowego, za co natychmiast otrzymał czerwoną kartkę. W czwartek komisja dyscyplinarna nałożyła na niego dodatkowo grzywnę w wysokości 39 tys. lirów (ok. 7700 euro).

Zakończony remisem 1:1 mecz z Sivassporem znacznie zmniejszył szanse drużyny Basaksehir na tytuł mistrza Turcji.

Na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu zajmuje ona trzecie miejsce w tabeli, tracąc trzy punkty do prowadzącego lokalnego rywala, Galatasarayu.



30-letni Turan odszedł z Barcelony w styczniu. Kataloński klub wyraził na to zgodę, aby nie naruszyć finansowego fair play w związku m.in. z transferem z Liverpoolu Brazylijczyka Philippe'a Coutinho (za 120 mln euro, suma może wzrosnąć do 160 mln).

(ph)