​Real Madryt pozyskał za - według lokalnych mediów - 45 milionów euro 17-letniego piłkarza brazylijskiego Rodrygo. Zawodnik FC Santos ma jednak dołączyć do "Królewskich" dopiero za rok.

Rodrygo / Fernando Bizerra Jr./EFE / PAP/EPA

Utalentowany lewoskrzydłowy za sam podpis na kontrakcie ma otrzymać pięć milionów euro. Umowa wiąże go z triumfatorem trzech ostatnich edycji Ligi Mistrzów do 2025 roku.

Do pierwszy transfer Realu w letniej przerwie. Wcześniej doszło do zmiany trenera - Francuza Zinedine'a Zidane'a, który niespodziewanie zrezygnował z tej funkcji, zastąpił Julen Lopetegui, do środy prowadzący reprezentację Hiszpanii.

(ph)