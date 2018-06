Obrońca tytułu Francuz Sebastien Ogier (Ford Fiesta WRC) jest po drugim etapie liderem Rajdu Sardynii, siódmej rundy mistrzostw świata. Polscy kierowcy - Łukasz Pieniążek (Skoda Fabia R5) i Kajetan Kajetanowicz (Ford Fiesta R5) plasują się na dalszych miejscach.

Sebastien Ogier na trasie rajdu / Reporter Images / PAP/EPA

Drugi jest Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 WRC), który traci do lidera zaledwie 3,9 s. Trzecie miejsce zajmuje Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) - strata 48,9 s.



Prowadzący w klasyfikacji MŚ belgijski kierowca w sobotę wyraźnie przyspieszył i na każdym odcinku specjalnym w pętli popołudniowej niwelował stratę do Ogiera.



Neuville wygrał trzy z siedmiu sobotnich OS-ów i zapowiada, że w niedzielę, ostatniego dnia imprezy, będzie nadal atakował.



Szutrowe trasy na włoskiej wyspie są trudne technicznie, a ostre kamienie powodują wiele awarii ogumienia i zawieszenia. Dotknęły one także Polaków.





Kajetan Kajetanowicz na trasie rajdu / Kajto.pl / Materiały prasowe



Kajetanowicz, który w piątek po awarii zawieszenia nie ukończył pierwszego etapu, zmagał się w sobotę z zepsutymi hamulcami, a na trasie 12 OS złapał gumę. Po drugim etapie jest 24. w klasyfikacji generalnej ze stratą 48.50,4 do lidera.



Pętla przebiegała pod znakiem awarii hamulców. W nietypowym miejscu odkręcił się przewód - był to środek samochodu. Z reguły przeciera się na zewnątrz albo niszczą go kamienie. Odpowietrzaliśmy go na bieżąco, jednak nie da się tak robić bez końca i w pewnym momencie zabrakło nam płynu - relacjonował Kajetanowicz.



Pieniążek miał mniej problemów technicznych, jest aktualnie 17. ze stratą 17.49,5.



W WRC2 liderem jest Czech Jan Kopecky (Skoda Fabia R5), który w klasyfikacji generalnej zajmuję ósmą lokatę ze stratą 10.41,4.



Zakończenie włoskiej rundy rajdowych MŚ w niedzielę.