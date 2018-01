​Jadący Mini Jakub Przygoński zajął czwarte miejsce na 7. etapie Rajdu Dakar z La Paz do Uyuni. Wygrał Carlos Sainz i został liderem klasyfikacji generalnej po tym, jak inny kierowca Peugeota Stephane Peterhansel przez blisko dwie godziny naprawiał uszkodzony samochód. Po peruwiańskich wydmach uczestnicy najtrudniejszego off roadowego rajdu świata zmierzyli się z boliwijskim błotem. Po dniu przerwy w La Paz wyruszyli do Uyuni. Z powodu deszczu i rozmokłej ziemi wiele pojazdów utknęło na trasie.

