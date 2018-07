W meczu otwierającym sezon piłkarski w Polsce Arka Gdynia pokonała w Warszawie Legię 3:2 i zdobyła Superpuchar Polski. To szósty finał z rzędu, kiedy bierze w nim udział Legia Warszawa i szósty raz ponosi porażkę. Arka zdobyła to trofeum po raz drugi w historii.

Spotkanie świetnie rozpoczęło się dla stołecznej drużyny, która objęła prowadzenie już w drugiej minucie. Marko Vesovic po indywidualnej akcji wstrzelił piłkę w pole karne z prawej strony boiska, a próbujący interweniować Andrij Bohdanow pokonał własnego bramkarza. Grająca trójką środkowych obrońców defensywa mistrzów Polski pierwszy poważny błąd popełniła w 15. minucie. Luka Zarandia znalazł się w świetnej sytuacji, ale piłkę spod nóg wygarnął mu Arkadiusz Malarz. Gruziński pomocnik domagał się rzutu karnego. Jednak sędzia Mariusz Złotek po skorzystaniu z systemu VAR podtrzymał swoją decyzję o braku przewinienia.



Zarandia dopiął swego cztery minuty później, kiedy był zupełnie niepilnowany w polu karnym Legii i nie zmarnował podania od Adama Marciniaka. W 30. minucie gospodarze ponownie wyszli na prowadzenie. Krzysztof Mączyński zamiast dośrodkować z rzutu rożnego podał płasko do Chrisa Philippsa, a ten precyzyjnym strzałem sprzed pola karnego pokonał Pavelsa Steinborsa. W 38. minucie Bohdanow zrehabilitował się za bramkę samobójczą. Ukraiński pomocnik popisał się silnym i precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego. Piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki, obok interweniującego Malarza.



Tuż przed przerwą Arka po raz pierwszy w tym spotkaniu objęła prowadzenie. Michał Janota wykorzystał podanie Damiana Zbozienia i pokonał Malarza. Po przerwie groźną akcję przeprowadzili dwaj rezerwowi piłkarze. Cafu strzelił z dystansu, a Steinbors odbił piłkę przed siebie. Dopadł do niej debiutujący w barwach Legii Carlitos i skierował ją do bramki. Jednak sędzia Mariusz Złotek nie uznał jej z powodu pozycji spalonej. W 76. minucie doskonałą okazję na wyrównanie miał Kasper Hamalainen, który chwilę wcześniej wszedł na boisko. Jego strzał głową efektownie obronił Steinbors.



W końcówce dobre okazje na doprowadzenie do remisu mieli Carlitos i Sebastian Szymański, ale ostatecznie Arka podobnie jak przed rokiem wygrała z Legią. Tym samym na ławce trenerskiej zespołu z Gdyni udanie zadebiutował Zbigniew Smółka. We wtorek Legia, która przegrała szósty z rzędu mecz o Superpuchar, podejmie irlandzki zespół FC Cork City w rewanżowym meczu 1. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie mistrzowie Polski wygrali 1:0 po bramce Michała Kucharczyka.





Legia Warszawa - Arka Gdynia 2:3 (2:3)

Bramki: 1:0 Andrij Bohdanow (2-samobójcza), 1:1 Luka Zarandia (19), 2:1 Chris Philipps (30), 2:2 Andrij Bohdanow (38), 2:3 Michał Janota (45)

Zdobywca Superpucharu: Arka Gdynia

Żółte kartki: Legia - Jose Kante, Krzysztof Mączyński, Marko Vesovic, Sebastian Szymański, Michał Kucharczyk; Arka - Luka Maric, Michał Nalepa.

Sędzia: Mariusz Złotek (Stalowa Wola). Widzów: 20 331.