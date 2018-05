Po 36-godzinnej podróży nasza reprezentacja dotarła do Makau, gdzie czeka ją kolejny turniej siatkarskiej Ligi Narodów pań. W USA Polki wygrały tylko jeden z trzech meczów. Teraz zagrają z Chinami, Serbią i Tajlandią. Największym problemem dla naszych pań może okazać się jet lag. Biało-czerwone przemierzyły kilka stref czasowych, bo amerykański Lincoln od Maku dzieli 13 godzin. Na miejsce dotarły w sobotę wieczorem, a pierwszy mecz rozegrają już dziś o 14:00. Będzie to pierwsze spotkanie z reprezentacją Chin pod wodzą trenera Jacka Nawrockiego. Przed reprezentacją bardzo trudne zadanie. Po pierwszym turnieju Polki zajmują 13. miejsce i wyprzedzają Włochy, Dominikanę i Argentynę.

W tym turnieju o punkty będzie jednak niezwykle trudno, bowiem Chinki (i oczywiście Serbki) to dwie najlepsze reprezentacje Igrzysk Olimpijskich z Rio de Janeiro. Nadzieję może dać fakt, że właśnie reprezentacja Chin uległą ostatnio sensacyjnie Korei Południowej i to przed własną publicznością. Aktualnie zajmuje 6. miejsce w tabeli. Pozycję wyżej jest Serbia, która ma na koncie dwie wygrane i jedną porażkę. Teoretycznie rywalem w zasięgu polskiej drużyny wydaje się być Tajlandia, która w Rosji wygrała tylko z Argentyną.

Trzy pozostałe turnieje rozegrane zostaną w Suwonie (Korea Płd.), Toyocie (Japonia) i Ankarze (Turcja).

Liga Narodów to nowe rozgrywki, które zastąpiły dotychczasowy cykl World Grand Prix. Bierze w niej udział 16 reprezentacji, każda z nich wystąpi w pięciu turniejach i w fazie zasadniczej rozegra 15 spotkań. Do turnieju finałowego awansuje najlepsza piątka klasyfikacji generalnej, a stawkę zespołów uzupełni gospodarz - Chiny.

Polska oraz trzy inne kraje - Argentyna, Dominikana oraz Belgia mają status drużyny pretendującej, a to oznacza, że muszą walczyć o utrzymanie, żeby w kolejnym sezonie znów wystąpić w elicie.



Program turnieju w Makau:



wtorek



Tajlandia - Serbia (10.30)

Chiny - Polska (14.00)



środa



Polska - Serbia (11.30)

Chiny - Tajlandia (14.00)



czwartek



Polska - Tajlandia (11.30)

Chiny - Serbia (14.00)

Mamy dla Was bilety na turniej Ligi Narodów!

Mamy dla Was bilety na turniej Ligi Narodów pań, który w czerwcu zostanie rozegrany w Wałbrzychu! Aby zdobyć wejściówki na mecze 12, 13 i 14 czerwca (m.in. spotkania Polska - Japonia, Polska - Rosja, Polska - Dominikana) należy wysłać we wtorek (22 maja) po 12:00 maila na adres fakty@rmf.fm. W tytule wpiszcie Siatkówka kobiet. W treści hasło, które kryje się w powyższym tekście. Wystarczy złożyć wyboldowane litery. Nie zapomnijcie o numerze telefonu, byśmy mogli się z Wami skontaktować!