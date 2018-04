Górnik Zabrze zremisował na własnym stadionie z Legią Warszawa 1:1 w pierwszym meczu półfinałowym piłkarskiego Pucharu Polski. Legia była w tym meczu groźniejsza, ale mało skuteczna. Rewanż zostanie rozegrany 18 kwietnia w stolicy.

Zawodnik Górnika Zabrze Damian Kądzior oraz Michał Pazdan i Krzysztof Mączyński z Legii Warszawa podczas pierwszego meczu w półfinale piłkarskiego Pucharu Polski / Andrzej Grygiel / PAP

Gospodarze stracili w sobotnim meczu ekstraklasy z Sandecją (2:2) z powodu kontuzji dwóch podstawowych zawodników - obrońcę Michała Koja i napastnika Łukasza Wolsztyńskiego. Ten drugi nie zagra przez kilka miesięcy.

Mistrzowie Polski przyjechali do Zabrza po ligowej wyjazdowej porażce z Arką Gdynia 0:1, która zepchnęła ekipę trenera Romeo Jozaka za trzecie miejsce w tabeli.



Oba zespoły grały w tym sezonie ze sobą dwa razy w ekstraklasie. Wygrywali gospodarze - w Zabrzu 3:1, w Warszawie 1:0. W składzie warszawian zabrakło we wtorek kontuzjowanego kapitana Miroslava Radovica, zmiana zaszła w bramce, gdzie Arkadiusza Malarza zastąpił Radosław Cierzniak.



W pierwszej połowie szkoleniowiec gości kilka razy dawał wyraz swojemu niezadowoleniu z braku skuteczności swoich graczy, bowiem Legia powinna wysoko prowadzić.



Obrońcy Górnika nie potrafili upilnować Kaspera Hamalainena, który raz z woleja zmusił do interwencji Tomasza Loskę, kiedy indziej idealnie dograł do Eduardo i stracie gola też zapobiegł bramkarz.



Blokowani w ostatni chwili byli Artur Jędrzejczyk i Sebastian Szymański. W 40. minucie wydawało się, że gol dla legionistów musi paść, ale Marko Vesovic trafił w słupek, a dobijający Szymański wyraźnie spudłował. Zabrzanie przed przerwą nie potrafili zagrozić bramce rywali.



Po przerwie goście nadal atakowali. Znów wynik mógł zmienić Szymański, jednak przegrał pojedynek z zabrzańskim bramkarzem. Zamknięty przed własnym polem karnym Górnik nie potrafił wyprowadzić kontry.



Natarcie mistrzów Polski przyniosło im gola po kwadransie, kiedy Loskę pokonał precyzyjnym strzałem mający sporo swobody Vesovic. Piłkarze trenera Jozaka nie zadowolili się jednobramkowym prowadzeniem i Jędrzejczyk miał okazję do podwyższenia wyniku. Na boisku trwała twarda momentami bezpardonowa walka. Dość niespodziewanie w 75. minucie gospodarze wyrównali. Z rzutu wolnego zza linii pola karnego Cierzniaka zaskoczył Rafał Kurzawa.



Mecz nabrał dzięki temu jeszcze większych "rumieńców", komplet kibiców na trybunach nie mógł narzekać na brak emocji. 9 minut przed końcem sytuacji sam na sam bramkarzem Legii nie wykorzystał niespełna 18-letni Wojciech Hajda, okazje do interwencji miał też miejscowy golkiper. Więcej goli nie padło, Legia jest nieco bliżej awansu do finału.



Bramki: 0:1 Marko Vesovic (61), 1:1 Rafał Kurzawa (75-wolny).



Żółta kartka - Górnik Zabrze: Szymon Matuszek, Mateusz Wieteska. Legia Warszawa: Michał Pazdan, Adam Hlousek, Krzysztof Mączyński, Sebastian Szymański, Artur Jędrzejczyk.



Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz). Widzów 22 708.

(mpw)