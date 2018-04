Wyróżniający się w tym roku turecki piłkarz Romy Cengiz Under nie zagra z powodu kontuzji uda w środowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Barceloną. Tymczasem do składu Katalończyków wraca nieobecny ostatnio Sergio Busquets.

W sobotnim ligowym spotkaniu z Sevillą wystąpił (od 58. minuty) wracający po kontuzji Lionel Messi (drugi z lewej) / PAP/EPA/JOSE MANUEL VIDAL /

20-letni Under, ofensywny pomocnik, od początku lutego zdobył pięć bramek we włoskiej ekstraklasie. Podczas niedawnego zgrupowania reprezentacji Turcji nabawił się jednak urazu uda, który wyklucza go z gry w środowym spotkaniu.

Poprawia się natomiast sytuacja kadrowa Barcelony. W poniedziałek treningi wznowił doświadczony Busquets, który z powodu kontuzji palca u nogi pauzował trzy tygodnie.



To kolejna dobra informacja dla kibiców ekipy z Katalonii. W sobotnim ligowym spotkaniu z Sevillą wystąpił (od 58. minuty) wracający po kontuzji Lionel Messi.



Początek środowego meczu na Camp Nou o godz. 20.45. Rezerwowym bramkarzem Romy jest reprezentant Polski Łukasz Skorupski.

Rewanżowe mecze 1/4 finału Ligi Mistrzów zaplanowano na 10-11 kwietnia.