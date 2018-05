Portugalczyk Cristiano Ronaldo z Realu Madryt po raz szósty z rzędu został królem strzelców Ligi Mistrzów. W sobotnim finale w Kijowie z Liverpoolem (3:1) nie zdobył gola i zakończył sezon z 15 trafieniami. Pięć ma piłkarz Bayernu Monachium Robert Lewandowski.

Cristiano Ronaldo / PAP/EPA/ARMANDO BABANI /

Ronaldo był najskuteczniejszy za każdym razem od sezonu 2012/13, przy czym przed trzema laty dzielił pierwsze miejsce z Argentyńczykiem Lionelem Messim i Brazylijczykiem Neymarem.

W 2013/14 Portugalczyk uzyskał 17 trafień, co jest rekordem europejskich pucharów. Takim dorobkiem może też pochwalić się Kolumbijczyk Radamel Falcao, ale w mniej prestiżowej Lidze Europejskiej w sezonie 2010/11.



Czołówka klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów w sezonie 2017/18:



15 goli - Cristiano Ronaldo (Real Madryt)



10 - Roberto Firmino (Liverpool)

Mohamed Salah (Liverpool)

Sadio Mane (Liverpool)



8 - Edin Dżeko (AS Roma)

Wissam Ben Yedder (Sevilla)



7 - Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Edinson Cavani (Paris Saint-Germain)



6 - Lionel Messi (Barcelona)

Neymar (Paris Saint-Germain)



...5 - m.in. Robert Lewandowski (Bayern Monachium)



2 - m.in. Piotr Zieliński (Napoli)



1 - m.in. Arkadiusz Milik (Napoli) i Kamil Glik (AS Monaco)