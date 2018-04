Dwudziestokrotny mistrz Grecji Panathinaikos Ateny został wykluczony z udziału w europejskich pucharach, do których zakwalifikuje się w ciągu najbliższych trzech sezonów. To kara Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) za niedopełnienie zobowiązań finansowych. Ponadto klub z Aten będzie musiał zapłacić 100 tysięcy euro grzywny, która dotychczas była zawieszona.

Panathinaikos popadł w duże kłopoty finansowe w ostatnich latach. Ma wiele niespłaconych kredytów, za co został ukarany przez UEFA w grudniu grzywną w wysokości 200 tys. euro (połowę tej kwoty zawieszono). Do końca marca miał udowodnić, że uregulował te należności lub porozumiał się w tej sprawie z wierzycielami, ale tego nie zrobił.



Po 28 kolejkach ekstraklasy Panathinaikos jest dopiero siódmy w tabeli i nie ma już szans na zajęcie miejsca premiowanego awansem nawet do eliminacji Ligi Europejskiej. Tytuł mistrza Grecji zapewnił sobie już wcześniej inny stołeczny zespół - AEK Ateny.