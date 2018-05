To będzie bardzo ważny tydzień dla fanów Ekstraklasy. Drużyny rozegrają w nim po dwa spotkania. Niewykluczone, że zapadną ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące tytułu mistrzowskiego. Możemy poznać także spadkowiczów. Poza tym emocje zagwarantują nam kolarze i tenisiści.

Zawodnik Lecha Poznań Mario Situm podczas meczu grupy mistrzowskiej piłkarskiej Ekstraklasy z Wisłą Płock / Marcin Bednarski / PAP

Zacznijmy od Ekstraklasy, którą będziemy mogli oglądać we wtorek i środę, a następnie od piątku. Już we wtorek czekają nas dwa spotkania istotne dla sytuacji w dole tabeli. Piast Gliwice zagra z Lechią Gdańsk, a Termalika Bruk-Bet Nieciecza podejmie Sandecję Nowy Sącz. Te cztery drużyny walczą o utrzymanie. W środę istotny mecz dla drużyn walczących o tytuł. Lech Poznań zagra z Jagiellonią Białystok. Niewykluczone, że za tydzień wszystko będzie już jasne. W kolejny weekend zakończą się rozgrywki choćby w niemieckiej Bundeslidze czy angielskiej Premier League.

Oczywiście z każdym dniem rozkręcać będzie się rywalizacja w kolarskim Giro d’Italia. Dziś odbył się ostatni izraelski etap wyścigu. Jutro kolarze przeniosą się do Włoch a konkretnie na Sycylię, gdzie od wtorku wznowią rywalizację. W czwartek pierwszy z ważnych górskich etapów - peleton zamelduje się na Etnie, by tydzień zakończyć w Apeninach.

W Madrycie spotkają się najlepsi tenisiści i tenisistki. To już ostatnie przygotowania światowej czołówki do French Open. Na kortach ziemnych w hiszpańskiej stolicy będziemy mogli się przekonać, kto może już teraz pochwalić się dobrą formą. W ramach rywalizacji kastylijsko-katalońskiej warto wspomnieć też o Formule 1, bo w kolejny weekend odbędzie się pierwsza w tym roku Grand Prix w Europie. Będzie to Grand Prix Hiszpanii na torze Catalunya. Program tradycyjny - w piątek treningi, w sobotę kwalifikacje i w niedzielę wyścig. 12 maja a więc w sobotę fani sportów motorowych mogą zerkać na Warszawę. Na Stadionie Narodowym zainaugurowany zostanie cykl żużlowej Grand Prix. W tym roku mamy w gronie uczestników czterech Polaków. To Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Maciej Janowski i Przemysław Pawlicki.

Wytchnienia nie mają za to siatkarze. Wczoraj poznaliśmy mistrza Polski, a już jutro wieczorem część kadrowiczów zamelduje się w Warszawie. Chodzi między innymi o badania przed sezonem reprezentacyjnym. Zawodnicy muszą zadbać też o kwestie wizowe - chodzi o dalekie wyjazdy biało-czerwonych na mecze Ligi Narodów. Po wizycie w stolicy kadrowicze przeniosą się do Spały, gdzie będą szlifować formę przed czekającymi ich wyzwaniami.