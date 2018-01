​Harry Kane zdobył dwie bramki dla Tottenhamu Hotspur w wygranym 4:0 meczu z Evertonem w 23. kolejce angielskiej ekstraklasy piłkarskiej. Z dorobkiem 98 goli został najlepszym strzelcem tego klubu w Premier League. Kane trafił do siatki gości w 47. i 59. minucie. Oprócz niego bramki na Wembley zdobyli Koreańczyk Heung-Min Son oraz Duńczyk Christian Eriksen. Dotychczas najwięcej goli dla Tottenhamu w Premier League strzelił Teddy Sheringham - 97.

Harry Kane / NEIL HALL / PAP/EPA

Bohater sobotniego meczu ma kilka powodów do satysfakcji. Nie dość, że został klubowym rekordzistą pod względem goli w Premier League, to na dodatek umocnił się na czele klasyfikacji strzelców angielskiej ekstraklasy w tym sezonie. Ma 20 goli i o trzy wyprzedza Egipcjanina Mohameda Salaha z Liverpoolu.

Na dodatek od końca grudnia Kane może tytułować się najskuteczniejszym piłkarzem Europy 2017 roku (56 bramek, licząc mecze klubowe i reprezentacyjne).



Mimo zwycięstwa Tottenham pozostał na piątym miejscu, ma 44 punkty. Everton jest dziewiąty - 27.



Wcześniej w sobotę piłkarze West Bromwich Albion, z Grzegorzem Krychowiakiem grającym cały mecz, pokonali u siebie Brighton and Hove Albion 2:0 w 23. kolejce angielskiej ekstraklasy. To ich pierwsze ligowe zwycięstwo od 19 sierpnia.



Bramki dla zespołu, który od półtora miesiąca prowadzi Alan Pardew, zdobyli dwaj obrońcy. Już w czwartej minucie trafił reprezentant Irlandii Północnej Jonny Evans, a na początku drugiej połowy Craig Dawson.



Dla WBA to trzecie zwycięstwo w sezonie, ale poprzednie odnieśli w... pierwszej i drugiej kolejce rozgrywek.



Krychowiak dołączył do tego klubu (na zasadzie wypożyczenia z Paris Saint-Germain) pod koniec sierpnia, ale jesienią miał kłopoty z miejscem w składzie. Tym razem, podobnie jak w poprzedniej kolejce, rozegrał całe spotkanie.



Drużyna Swansea City, z Łukaszem Fabiańskim w bramce, zremisowała na wyjeździe z Newcastle United 1:1. W 60. minucie gola dla gości zdobył Ghańczyk Jordan Ayew, a osiem minut później wyrównał Hiszpan Joselu, wprowadzony chwilę wcześniej na boisko. Fabiański spisywał się dobrze, popisał się kilkoma udanymi interwencjami.



Zespoły Polaków, mimo udanych występów, pozostały na dwóch ostatnich miejscach w tabeli. Dwudzieste zajmuje Swansea (17 pkt), a dziewiętnaste WBA (19 pkt).



Broniąca tytułu, trzecia w tabeli Chelsea Londyn (47) zaledwie zremisowała u siebie z Leicester City 0:0, choć rywale grali od 68. minuty w dziesiątkę po czerwonej kartce (dwie żółte) dla Bena Chilwella.



Szlagier 23. kolejki odbędzie się w niedzielę. Tego dnia lider Manchester City (62) zagra na wyjeździe z czwartym Liverpoolem (44).



Obecną serię zakończy poniedziałkowy mecz wicelidera Manchester United (47) z bardzo słabo spisującym się ostatnio, osiemnastym w tabeli Stoke City (20).

