Legenda piłki nożnej Argentyńczyk Diego Maradona zrezygnował z funkcji trenera drugoligowej drużyny z Fudżajry w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Decyzję podjął po zremisowanym 1:1 piątkowym meczu z Al Khaleej, co nie wystarczyło do awansu do ekstraklasy.

