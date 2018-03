Trener Adam Nawałka uzupełnił skład reprezentacji na mecze towarzyskie przeciwko Nigerii i Korei Płd. o piłkarzy z polskiej ligi. Po raz pierwszy powołania otrzymali gracze Jagiellonii Białystok - urodzony na Ukrainie Taras Romanczuk i Przemysław Frankowski.

O powołaniu Romanczuka i Frankowskiego informowała już w czwartek wiceprezes białostockiego klubu Agnieszka Syczewska.

Dziś PZPN podał, że wśród wybrańców Nawałki występujących w rodzimych klubach znaleźli się także: grający w Legii Warszawa Artur Jędrzejczyk, Michał Pazdan i Krzysztof Mączyński, broniący barw Górnika Zabrze Rafał Kurzawa i Damian Kądzior oraz Sławomir Peszko z Lechii Gdańsk.



Kądzior, choć był już wcześniej powołany, to wciąż czeka na debiut w reprezentacji.





Taras Romanczuk / Marcin Onufryjuk / PAP



Tydzień temu szkoleniowiec biało-czerwonych powołał 22 piłkarzy z lig zagranicznych.



Mecz z Nigerią odbędzie się 23 marca we Wrocławiu, a cztery dni później Polacy zmierzą się z Koreą Południową w Chorzowie.



Większość czasu podczas zgrupowania kadrowicze spędzą we Wrocławiu. Tam - na poniedziałek - zaplanowano przyjazd piłkarzy. Dzień wcześniej zbierze się sztab szkoleniowy.



Kolejne mecze biało-czerwonych odbędą się krótko przed mundialem. 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.



Mistrzostwa świata w Rosji odbędą się od 14 czerwca do 15 lipca. Swoje występy kadra Nawałki, zajmująca obecnie siódme miejsce w rankingu FIFA, rozpocznie od meczu z Senegalem 19 czerwca w Moskwie. Pięć dni później zmierzy się z Kolumbią w Kazaniu, a 28 czerwca jej rywalem będzie w Wołgogradzie Japonia.





Piłkarze powołani na mecze z Nigerią i Koreą Płd.:



Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn);



obrońcy: Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Paweł Jaroszyński (Chievo Werona), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Michał Pazdan (Legia Warszawa);



pomocnicy: Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Damian Kądzior (Górnik Zabrze), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok);



napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Jakub Świerczok (Łudogorec Razgrad), Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht).

