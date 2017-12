Stefan Hula zdobył w Wiśle-Malince tytuł mistrza Polski w skokach narciarskich. Drugi był Piotr Żyła, a trzeci Kamil Stoch. Po pierwszej serii prowadzili Hula i Stoch. Obaj zdobyli po 121,8 pkt. Pierwszy z nich oddał skok 123,5 m, a drugi 126 (ale miał niskie noty za lądowanie). Trzeci był Żyła - 119 m (111,7 pkt).

"Zawodowy były trochę zwariowane, ale się tego spodziewaliśmy"

W drugiej serii Stoch wystartował w nie najlepszych warunkach atmosferycznych. Uzyskał 111,5 m i musiał się zadowolić trzecim miejscem. Nie zgodził się jednak z opinią, że miał pecha. Zawodowy były trochę zwariowane, ale się tego spodziewaliśmy. Ważne, że się odbyły, a poziom był całkiem niezły. Wynik jest zadowalający, skoki oddałem dobre. Cieszę się, że Stefan w końcu zdobył mistrzostwo Polski. Zasłużył sobie na to - powiedział Stoch po zawodach.



Nowy mistrz Polski w finałowej serii trafił na dobre warunki i skoczył 126 m. Warunki były loteryjne, bardzo dziś kręciło. Na skoczni był dosyć mocny wiatr. Jestem w szoku, że w ogóle pogoda na tyle się uspokoiła, że mogliśmy poskakać. Patrząc dziś w domu przez okno byłem pewny, że nic z tego nie będzie - powiedział Hula.



W gronie pechowców, którzy trafili na gorsze warunki, był też srebrny medalista MP Żyła. W pierwszej serii z powodu wiatru musiał zejść z belki. W końcu wykonał swoją próbę, ale nie zdołał oddać bardzo dobrego skoku.



Na kilka godzin przed planowanym rozpoczęciem wtorkowych zawodów nie było wiadomo czy one się odbędą. Wszystko z powodu wiatru. Dopiero przed godz. 12 Polski Związek Narciarski ogłosił, że mistrzostwa dojdą w tym dniu do skutku.



W mistrzostwach kraju nie wystartowało pięciu zawodników, którzy pojechali do Engelbergu na zawody Pucharu Kontynentalnego. Byli to: Klemens Murańka, Przemysław Kantyka, Tomasz Pilch, Paweł Wąsik, Aleksander Zniszczoł.



W konkursie w Wiśle-Malince rywalizowało 35 zawodników. Z tego powodu nie przeprowadzono kwalifikacji, a zamiast tego dodatkową serię treningową.



Tytułu bronił Żyła, który rok temu wygrał na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Drugi był Dawid Kubacki, a trzeci Maciej Kot. Stoch zrezygnował wówczas ze startu z powodu przeziębienia. We wtorek na trybunach skoczni w Wiśle-Malince było sporo osób. Nie podano oficjalnej informacji o frekwencji, ale było ok. dwa tys. widzów.



Wyniki Mistrzostw Polski w skokach narciarskich:

1. Stefan Hula (KS Eve-nement Zakopane) - 254,3 pkt. (123,5 m i 126,0 m)

2. Piotr Żyła (WSS Wisła) - 231,9 (119,0 i 120,0)

3. Kamil Stoch (KS Eve-nement Zakopane) - 226,2 (126,0 i 111,5)

4. Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane) - 219,3 (108,0 i 124,0)

5. Maciej Kot (AZS Zakopane) - 206,4 (115,5 i 111,0)

6. Jakub Wolny (LKS Klimczok Bystra) - 197,8 (107,0 i 115,0)

(ph)