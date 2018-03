Kinga Kaczmarczyk (MAKS Tytan Oława) zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów w kategorii 90 kg. W Bukareszcie najlepsza okazała się Gruzinka Anastazja Hotfrid, a druga była Austriaczka Sarah Fischer.

Kinga Kaczmarczyk / ROBERT GHEMENT / PAP/EPA

Polka w dwuboju uzyskała 225 kg i o kilogram przegrała z Fischer.

Gruzinka była nie do pokonania - zdecydowanie prowadziła już po rwaniu, a w podrzucie jedno udane podejście wystarczyło jej do zapewnienia sobie złotego medalu.



To trzeci medal zdobyty przez Polki w tegorocznych ME. Złoto w kat. 53 kg wywalczyła Joanna Łochowska, a brąz w 69 kg Patrycja Piechowiak.

Dorobek biało-czerwonych uzupełnia srebro Kacpra Kłosa w kat. 85 kg.

(ph)