Słynny piłkarz Miroslav Klose odebrał w opolskim ratuszu tytuł honorowego obywatela miasta. Aktualny mistrz świata z reprezentacją Niemiec przyjechał do Polski z inicjatywy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców.

Klose urodził się w Opolu. Gdy miał dziewięć lat, wyjechał z rodzicami do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie uzyskał status przesiedleńca. Oprócz udziału w uroczystości w ratuszu, gwiazdor spotkał się także z dziećmi z działających od trzech lat na terenie województwa niemieckojęzycznych szkółek piłkarskich Miro Deutsche Fussballschule.



Ostatnio byłem w okolicy Opola cztery lata temu. Pamiętam z dzieciństwa, że na Chabrach w Opolu były bloki i tam strzelałem swoje pierwsze gole. Wiem, pamiętam, że tu się urodziłem. Jest dla mnie ważne, żeby też moje dzieci o tym pamiętały i odwiedzały to miasto - powiedział Miroslav Klose.



Miroslav Klose /Krzysztof Świderski /PAP

Wizyta tego wybitnego sportowca jest całkowicie naszą inicjatywą, bo to mniejszość niemiecka złożyła wniosek o nadanie Miroslavowi tytułu honorowego obywatela miasta Opole. Cieszę się, że znalazł czas, by nas odwiedzić. My możemy być dumni, że pochodzący z Opola człowiek zrobił światową karierę i mimo wszystko nie zapomniał o swoich korzeniach - powiedział przewodniczący TSKN Rafał Bartek.



W swojej karierze Miroslav Klose zdobył 71 goli dla reprezentacji Niemiec. Z 16 bramkami jest też najskuteczniejszym strzelcem w historii mistrzostw świata.



(mn)